Giornate di Cinema di Sorrento 2021: Joaquin Phoenix, Channing Tatum e Zachary Levy tra i protagonisti dei film Notorious

Alle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento 2021, abbiamo incontrato Beniamino Placido, Direttore Divisione Theatrical di Notorious Pictures, per conoscere i titoli che la società di produzione e distribuzione porterà nelle sale nel 2022.

Si lavora senza sosta alle Giornate Professionali del Cinema di Sorrento per garantire agli spettatori l'esperienza cinematografica migliore possibile, ogni volta che si entra in una sala, tanto per la storia da vedere sullo schermo quanto per i servizi e la comodità offerti dalla sala stessa. Per quanto riguarda i titoli che la casa di produzione e distribuzione Notorious Pictures porterà nei cinema italiani, spiccano tre titoli: C'Mon C'Mon, Dog e The Unbreakable Guy, interpretati rispettivamente da Joaquin Phoenix, Channing Tatum e Zachary Levy. Lasciamo che a presentarli sia il Direttore Divisione Theatrical Beniamino Placido nell'intervista qui sotto.