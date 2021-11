Ghostbusters Legacy, il parere della figlia di Harold Ramis sul sequel

News Cinema

Violet Ramis Stiel, da poco autrice di un libro sulla vita e la carriera di suo padre Harold Ramis, ha lasciato a The Hollywood Reporter qualche pensiero su Ghostbusters Legacy, concepito anche come un omaggio a... Egon Spengler.

Ha diviso la critica ma pare stia proprio convincendo il pubblico Ghostbusters Legacy di Jason Reitman, il Ghostbusters 3 ufficiale che molti hanno atteso e che, com'è ormai chiaro, è stato concepito anche come omaggio alla memoria dell'autore, regista e attore Harold Ramis, compianto interprete di Egon Spengler. Sua figlia Violet Ramis Stiel ha da poco firmato "Harold Ramis. Mio padre, l'Acchiappafantasmi", edito in Italia da Sagoma, un sunto della carriera e della vita di suo padre. Hollywood Reporter l'ha raggiunta per chiederle qualche parere su Ghostbusters Legacy. Proseguiamo in zona spoiler. Leggi anche Ghostbusters Legacy: la recensione di un revival molto personale

Ghostbusters Legacy, cosa ne pensa la figlia di Harold Ramis alias Egon Spengler [SPOILER]

Come sa chi ha visto il film, i protagonisti di Ghostbusters Legacy sono parenti di Egon Spengler, scomparso esattamente come Harold Ramis nella vita reale (Harold ci lasciò nel 2014). Un atto simbolico che diventa un omaggio esplicito nel finale, quando Egon/Harold riappare sotto forma di sorridente silenzioso fantasma, ricostruito in CGI, per aiutare i vecchi compagni e la sua famiglia ad avere la meglio su un'antica minaccia. La figlia di Ramis, Violet, ha approvato naturalmente passo dopo passo quest'omaggio. A Hollywood Reporter ha raccontato qualcosa...

È una commedia, certo, ma parla anche di perdita e dolore. [...] Quello in realtà non è lui. È un personaggio. Jason intelligentemente si è concentrato sul cogliere il personaggio di Egon e non necessariamente mio padre. Sento che da quel punto di vista funziona sul serio. [...] È stato molto attento nel costruire il film, per rendere omaggio sul serio ai primi capitoli e a tutti quelli che ci lavorarono, facendo anche qualcosa di attuale e aperta al futuro. Forse era l'unico che poteva riuscirci, è lui proprio il ponte. [...] La storia ci lascia con un concetto: le persone a cui vogliamo bene sono sempre con noi. Non se ne vanno.[...]

È stato generoso da parte di Jason farmi sentire parte della lavorazione, anche se non lo ero. Ho visto alcune versioni preliminari di Egon, le ho trovate molto soddisfacenti. Avrebbero potuto renderlo come un tipo gioviale alla Babbo Natale, ma non sarebbe stato fedele al personaggio! E' in gran forma, a papà sarebbe piaciuto.