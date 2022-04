George Michael Freedom Uncut: il trailer del documentario sulla più grande popstar di sempre

News Cinema

Finalmente sappiamo quando arriverà al cinema il documentario su e di George Michael intitolato George Michael Freedom Uncut. Del film, che contiene materiale inedito, abbiamo anche il favoloso trailer.

Da quando ci ha lasciato, nel 2016, George Michael ci manca moltissimo. Ci mancano la sua energia e la sua splendida voce, l'unica in grado di cantare "Somebody to Love" dei Queen. Se nessuno potrà riportarlo su questa terra, esiste però un film che ripercorre la sua carriera e che contiene immagini inedite che vale la pena non perdere, anche per illudersi che sia ancora tra noi. Si tratta del documentario George Michael Freedom Uncut, che uscirà il 22 giugno e che vede fra i registi lo stesso Michael.

Di cosa parla George Michael Freedom Uncut?

George Michael Freedom Uncut si concentra sugli anni compresi fra la pubblicazione di "Faith", il primo album da solista di George Michael che tanto fece scalpore e scandalo per via del brano "I want your Sex", e "Listen Without Prejudice Vol. 12, che era un chiaro invito da parte di George a essere preso come un cantante serio e non un playboy belloccio con il giubbotto di pelle e il fisico perfettamente scolpito. Di quest'ultimo LP faceva parte "Freedom! '90", grido di libertà autobiografico il cui videoclip fu diretto da David Fincher. Di recente è stato rimasterizzato, e nel doc troverete immagini mai viste.

George Michael Freedom Uncut parla anche del periodo in cui l'artista faceva parte degli Wham! e della sua vita privata. Come sappiamo, la voce che ci ha regalato "Careless Whispers" ha trovato il suo grande amore nel designer brasiliano Anselmo Feleppa, morto di AIDS nel 1993. Quattro anni dopo, Michael ha perso la sua adorata mamma, e a quel punto è piombato nella depressione più nera, che non lo ha abbandonato fino alla fine della sua esistenza, tanto da spingerlo a scrivere, poco prima di lasciarci, "La mia vita è stata una perdita di tempo". Ma questa è un'altra storia.

Il trailer di George Michael Freedom Uncut

Di George Michael Freedom Uncut è stato diffuso il trailer, nel quale sentiamo innanzitutto la voce del cantante che parla del suo successo e vediamo il pubblico delle sue esibizioni in delirio. Ci sono anche una serie di personaggi intervistati, ad esempio Ricky Gervais e James Corden. Altro non vi diremo, lasciando che a parlare siano le immagini.