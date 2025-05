Generazione Fumetto: il trailer del documentario prossimamente al cinema

News Cinema

Arriverà prossimamente al cinema il documentario Generazione Fumetto di Omar Rashid realizzato in collaborazione con Lucca Comics & Games. Questo è il trailer.

Arriverà prossimamente al cinema un documentario che siamo sicuri interesserà tantissimi spettatori, soprattutto a tutti quelli che affollano le fiere del fumetto e che sono appassionati di un'arte che ormai ha superato ogni pregiudizio per evolversi in tanti modi diversi che comprendono anche il web. Parliamo di Generazione Fumetto, diretto da Omar Rashid, che ha iniziato le riprese a Lucca Comics & Games che di fatto è il consulente artistico del film, che avrà delle preview speciali al Comicon di Napoli (1-4 maggio) e al Best Movies Comics & Games. Questo è il trailer ufficiale dove riconoscerete tantissimi artisti e volti noti.

Generazione Fumetto: il progetto

Generazione Fumetto - dedicato alla cultura del fumetto - è scritto e diretto da Omar Rashid e realizzato in collaborazione con Lucca Comics & Games (consulente artistico per il film. Il documentario esplora questo universo immaginario attraverso interviste ad alcuni degli artisti più rappresentativi e seguiti del panorama italiano, diversi per stili e background, ma tutti nati negli anni ’80 e che sono stati in grado di utilizzare il proprio lavoro come veicolo di espressione personale, critica politica e sociale e identità individuale: Mirka Andolfo, Giacomo Bevilacqua, Rita Petruccioli, Sara Pichelli, Maicol & Mirco, Sio e Zerocalcare. Generazione Fumetto racconta un universo che negli ultimi 10 anni è editorialmente esploso ed è diventato da arte di nicchia, o addirittura considerata “minore”, fenomeno in ascesa e mainstream, e lo vuole raccontare non solo agli appassionati del genere ma anche a chi di fumetto sa poco ed è incuriosito da questo medium, fatto di immagini e testo, semplice e complesso allo stesso tempo. In attesa della prossima uscita in sala, Generazione Fumetto avrà due appuntamenti importanti in fiere di settore con panel dedicati e special preview: il primo maggio al Comicon di Napoli e poi nuovamente a giugno a Milano al Best Movie Comics and Games, in entrambi i casi alla presenza del regista e di alcuni dei protagonisti.

Generazione Fumetto permette di avvicinarsi ai fumettisti non solo come artisti talentuosi e unici, ma anche come persone con passioni, sogni, valori forti e particolarità: le interviste sono avvenute prima nelle loro abitazioni, per coglierli nella loro quotidianità e osservarli durante le fasi operative del processo creativo, per poi spostarsi nelle fumetterie di fiducia, dove gli artisti hanno condiviso opinioni, fonti di ispirazione e motivazioni, creando un dialogo virtuale anche con altri nomi del mondo del fumetto italiano e internazionale. Ma il viaggio non si limita ai soli artisti; il documentario fa conoscere da vicino anche le loro fanbase, i loro editori, gli specialisti, i curatori e le figure di maggiore spicco di questo mondo/industria che, quasi unico nel panorama culturale e letterario, ogni anno accresce la sua influenza e popolarità, rendendo il fumetto uno dei linguaggi fondamentali per raccontare il nostro presente.

Generazione fumetto: la sinossi

Generazione Fumetto è un documentario intimo e approfondito che esplora l'evoluzione, l'influenza e le prospettive del fumetto italiano contemporaneo. Partendo da 7 artisti emblematici della nuova generazione - Michele Rech (Zerocalcare), Giacomo Bevilacqua (Keison), Michael Rocchetti (Maicol & Mirco), Simone Albrigi (Sio), Mirka Andolfo, Sara Pichelli e Rita Petruccioli - il film indaga lo status del fumetto come linguaggio artistico, la sua evoluzione, il suo impatto sulla cultura, e le possibili traiettorie future. Generazione Fumetto è prodotto da Valmyn di Alessandro Tiberio, che lo distribuirà al cinema, in collaborazione con Lucca Comics & Games.