Futuro, innovazione e IA al centro della 3ª edizione di Premio Film Impresa, dal 9 all'11 aprile alla Casa del Cinema di Roma

News Cinema

Il programma della manifestazione è stato presentato questa mattina durante l’evento di lancio alla Casa del Cinema. La giuria presieduta dalla nota produttrice discografica e cantante, Caterina Caselli, assegnerà i riconoscimenti nelle tre categorie in concorso. Premi speciali a Matteo Garrone, Pietro Salini e Luca Zingaretti.

Dopo il crescente interesse suscitato nelle passate edizioni, il Premio Film Impresa è pronto a tornare per il terzo anno consecutivo dal 9 all'11 aprile, con un palinsesto ricco di proiezioni, incontri e riconoscimenti. Il programma della manifestazione è stato presentato questa mattina in una conferenza stampa di lancio alla presenza del Presidente del Premio Giampaolo Letta, del Presidente di Unindustria Giuseppe Biazzo, del Direttore Artistico Mario Sesti e della Presidente di giuria Caterina Caselli, che non potendo essere presente si è collegata durante l’evento.

Hanno partecipato inoltre i rappresentanti delle aziende partner, ed è intervenuta anche Lorenza Lei, responsabile Cinema e Audiovisivo della Regione Lazio.

C’è stato infine anche l’intervento di Lidia Cudemo, Presidente della Sezione Editoria, Informazione e Audiovisivo di Unindustria. Il Premio Film Impresa è un’iniziativa ideata e realizzata da Unindustria con il supporto di Confindustria. Divenuto ormai un vero hub culturale e luogo d’incontro di riferimento, il Premio ha l’obiettivo di valorizzare, esaltare e comunicare i valori dell’impresa e delle persone che vi lavorano.

"Siamo orgogliosi di dare il via alla terza edizione di Film Impresa, un progetto che negli anni è cresciuto diventando un punto di riferimento per il racconto del mondo delle imprese attraverso il linguaggio cinematografico” - ha commentato il Presidente di Premio Film Impresa Giampaolo Letta. “Questo premio dimostra quanto l'audiovisivo possa essere un potente strumento di comunicazione per le aziende, capace di trasmettere valori, storie e visioni. Sempre più aziende scelgono di raccontarsi con contenuti audiovisivi di qualità, e il nostro obiettivo è dare loro il giusto riconoscimento e visibilità. Anche quest'anno ci aspettiamo opere straordinarie, con un'attenzione particolare ai giovani e all’innovazione".

Il costante successo di Premio Film Impresa è testimoniato anche dal massiccio numero di opere ricevute nei mesi scorsi, che hanno raggiunto quota 200, di cui 140 entrate in preselezione. Un risultato reso possibile soprattutto grazie al lavoro che ogni anno, anche nei mesi successivi alla tre-giorni di aprile, ha permesso al Premio di prendere parte a importanti manifestazioni cinematografiche e culturali in tutta Italia, dalla Mostra del Cinema di Venezia alla Festa del Cinema di Roma, passando per il Tuscia Film Fest, il Lecco Film Fest, La Settima Arte di Rimini e Il Cinema: che impresa di Torino.

"La terza edizione del Premio Film Impresa, ideato e coordinato da Unindustria, si conferma un evento dinamico e all’avanguardia e dimostra come sia ormai un appuntamento atteso da imprese, istituzioni, appassionati. Questa che abbiamo presentato oggi è, con tutta evidenza, l’edizione del consolidamento e della maturità. Le aziende partecipanti, presentando le loro opere audiovisive, offrono uno sguardo affascinante sui processi e le storie che si celano dietro i prodotti e i servizi che utilizziamo quotidianamente. Queste opere non solo evidenziano l'innovazione e la creatività, ma trasmettono anche la passione e l'impegno che caratterizzano il mondo imprenditoriale”. “Il Premio, inoltre, valorizza un settore strategico per l’economia del nostro territorio, quello dell’audiovisivo. Il Lazio, infatti, è la prima regione per numero di imprese (2.500), occupati (15mila) e fatturato (3,3 miliardi di euro) e le imprese laziali della filiera cinematografica valgono il 55% del fatturato e il 62% del valore aggiunto nazionale” ha dichiarato il Presidente di Unindustria Giuseppe Biazzo.

Anche quest’anno l’evento avrà luogo nella suggestiva cornice della Casa del Cinema a Villa Borghese, dove la giuria, presieduta da Caterina Caselli, assegnerà un premio alle opere in concorso in ciascuna delle seguenti categorie: Area Documentaria - a cura di Umana; Area Narrativa - a cura di UniCredit; Area II&S: Innovative, Image & Sound - a cura di Almaviva. Il regista Matteo Garrone riceverà il Premio Ermanno Olmi 2025, l’imprenditore e amministratore delegato di Webuild Pietro Salini riceverà il Premio Speciale Film Impresa Unindustria e l’attore e regista Luca Zingaretti riceverà il Premio Speciale Film Impresa.

Ad affiancare la Presidente di giuria Caterina Caselli, ci saranno esperti del settore, manager ed imprenditori: nello specifico, oltre al Presidente di Unindustria Giuseppe Biazzo e al Delegato del Presidente Orsini per Confindustria - Gruppo Tecnico Industria del Turismo e della Cultura Leopoldo Destro, in giuria ci saranno la Presidente di Biagiotti Group Lavinia Biagiotti, il Presidente del Premio Salute e Sicurezza sul Lavoro di Unindustria Rodolfo Bertoli, la Presidente di Anima per il sociale nei valori d’impresa Antonella Sabrina Florio, l’attore Francesco Gheghi, il Vicedirettore de Il Messaggero Alvaro Moretti, la produttrice cinematografica Elisabetta Olmi e lo sceneggiatore e regista Giovanni Veronesi.

"PFI alla sua terza edizione sembra proprio dimostrare quanto fosse praticabile il progetto di mettere a punto un prisma di illuminazione e valorizzazione delle opere audiovisive che incroci il linguaggio del cinema e la progettualità imprenditoriale, l’universo magmatico della transmedialità e la necessità di contenuti fortemente legati a lavoro, tecnologia, sostenibilità” - ha aggiunto il Direttore Artistico di Premio Film Impresa Mario Sesti. “Tutto questo oggi non è soltanto un sogno, ma sta diventando un programma avviato da un affiatato gruppo di lavoro e seguito da un orizzonte di comunicazione e imprenditoria attento e reattivo”.

Nella tre-giorni del 09, 10 e 11 aprile le proiezioni delle opere in concorso si alterneranno, come di consueto, ad incontri e talk di approfondimento che quest’anno avranno come pilastri tematici il futuro, l’innovazione e l’intelligenza artificiale. Questa terza edizione, fortemente orientata ai principi ESG, darà inoltre spazio a due importanti programmi speciali: un focus sulla scuola e la formazione come elementi essenziali per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro; e una serie di testimonianze di imprenditori che racconteranno di come l’AI sia già parte integrante dei processi aziendali e di come possa continuare a trasformare settori chiave come la pubblica amministrazione, l’industria manifatturiera, la comunicazione e l’analisi dei dati.

“Sono felice di questo incarico, per il quale ringrazio il Presidente di Film Impresa Giampaolo Letta, il Direttore Artistico Mario Sesti e tutte le persone che collaborano a questo Premio. Non mi sono potuta sottrarre a questa che sarà sicuramente una bella esperienza, perché sono sempre curiosa di vedere chi lavora sulle idee. Occupandomi di musica da tanti anni, trovo stimolante utilizzare le immagini per raccontare in modi attraenti e emozionali la filosofia di un prodotto, lo sviluppo di un’idea che nasce dalla creatività delle persone, i valori che contraddistinguono le aziende e gli individui che ne fanno parte. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro con passione e dedizione insieme ai miei colleghi della Giuria e di farmi stupire dai tanti film che si sono candidati”, ha dichiarato la nota produttrice discografica e cantante, Caterina Caselli.

La terza edizione alzerà ufficialmente il sipario con l’evento di apertura del 9 aprile alle ore 19:00, ma il primo slot inaugurale è fissato già in mattinata con UNI.verso PFI, uno spazio di incontro e networking B2B curato dal Team PFI, con la project leader Lidia Cudemo, Presidente della Sezione Editoria, Informazione e Audiovisivo di Unindustria. L’iniziativa favorirà il dialogo tra le realtà dell’imprenditoria italiana e il mondo dell’audiovisivo, mettendo al centro l’importanza della narrazione aziendale e la capacità delle aziende di raccontarsi in modo sempre più efficace. Inoltre, verrà aperto un focus sull’imprenditoria femminile, valorizzando storie di successo e strategie per una maggiore inclusione nel mondo lavorativo.

Durante l’ultima giornata del Premio, inoltre, è previsto un evento speciale dedicato alla memoria di Ennio Lucarelli, un omaggio al fondatore ISED.

In anteprima verrà proiettato “ENNIO LUCARELLI: IL SISTEMA DELLE IDEE”, il film documentario a cura di Mario Sesti e Caterina Taricano che ricostruisce l’attività umana e imprenditoriale di un vero e proprio innovatore e pioniere dell’industria informatica.

Durante la ricca tre-giorni di aprile ci sarà spazio anche per la consueta indicazione collaterale: quella popolare della platea competente per il film più amato dal pubblico. Verrà infine riproposto il voto popolare online di tutti i film d’impresa in preselezione.



La terza edizione ha ottenuto il patrocinio di Regione Lazio, Roma Capitale, Rai Teche, Archivio Nazionale Cinema d’Impresa CSC e la collaborazione di Confindustria, ANICA, UNA, Fondazione Cinema per Roma.

Premio Film Impresa è affiancato, tra gli altri, dai partner: Almaviva, Edison Next, Umana, UniCredit.

Sponsor tecnici sono Spencer & Lewis, D-Hub Studios, Ega, Tecnoconference Europe.

Media partner sono Il Messaggero, Prima Comunicazione e Adnkronos.

Si ricorda che per consultare l’elenco completo dei film in selezione, il programma della della tre-giorni, e per effettuare la prenotazione agli eventi del 9, 10 e 11 aprile è necessario collegarsi al sito www.filmimpresa.it