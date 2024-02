Fremantle annuncia novità per The Apartment e Wildside

News Cinema

Nuovi movimenti all'interno della compagine dirigenziale di Wildside e The Apartment, due società del gruppo Fremantle leader negli ultimi anni fra i produttori nazionali. Nuove strade aspettano i rispettivi CEO Mario Gianani e Lorenzo Mieli.

Grandi cambiamenti in arrivo per Fremantle e per i due produttori, Mario Gianani e Lorenzo Mieli, che in questi ultimi anni hanno fatto sempre più conoscere, in Italia e all'estero, film e serie televisive delle due società del gruppo nel nostro paese, Wildside e The Apartment. I due hanno annunciato una nuova formula di collaborazione con Fremantle, in seguito alla decisione dei due produttori di intraprendere una nuova avventura imprenditoriale con una loro nuova società.

Gianani e Mieli, infatti, hanno lasciato i rispettivi ruoli di CEO di Wildside e di The Apartment e, contestualmente, hanno firmato un accordo di co-produzione con il gruppo Fremantle che prevede una collaborazione su diversi progetti. Tra quelli in produzione e post-produzione, si parla del nuovo film di Paolo Sorrentino, Limonov -The Ballad di Kirill Serebrennikov, Queer di Luca Guadagnino con protagonista Daniel Craig, il nuovo film di Gabriele Mainetti, Maria di Pablo Larraín con Angelina Jolie e le serie M. Il figlio del secolo di Joe Wright e Il Mostro di Stefano Sollima.

Nel frattempo, in un comunicato parallelo e giunto con una sincronia che farebbe invidia alla NASA, Fremantle ha precisato che le due società - Wildside e The Apartment - "restano pienamente operative con una nuova leadership già insediata, avranno sempre piena autonomia editoriale, coordinandosi dal punto di vista organizzativo con Fremantle". Il tutto in attesa che, con una comunicazione separata, Gianani e Mieli forniranno ulteriori dettagli sulla loro nuova società. Saranno Annamaria Morelli, come amministratore delegato di The Apartment e Sonia Rovai, come amministratore delegato di Wildside, a portare avanti il nuovo corso delle due società leader degli ultimi anni nelle produzioni nostrane.

Andrea Scrosati, Group COO e Continental Europe CEO di Fremantle, ha dichiarato: “Annamaria Morelli e Sonia Rovai hanno visione, competenza e passione. E io sono felice di dare loro il benvenuto a The Apartment e Wildside, due realtà che hanno fatto di queste doti quel valore aggiunto che ha attratto alcuni tra i migliori talenti, italiani e internazionali. Per questi talenti siamo e continueremo a essere la loro casa. Un luogo dove poter esprimere la propria creatività sperimentando, innovando, con libertà ed indipendenza ma anche con il fondamentale supporto di un grande gruppo internazionale. Una formula che sono certo garantirà a Morelli e Rovai le condizioni per creare nuovi grandi successi”.