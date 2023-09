Frankenstein: Legacy. il trailer di un nuovo film che rilegge il mito al femminile

News Cinema

Direttamente dal canale youtube del regista Paul Dudbridge il trailer di Frankenstein: Legacy, che riprende in una nuova varianet i temi della storia di Mary Shelley, tante volte trasposta al cinema.

Dal 1818, anno di pubblicazione del Frankenstein di Mary Shelley, sono state innumerevoli le versioni cinematografiche del romanzo, oggi fuori diritti. Questo che vi presentiamo, dal regista Paul Dudbridge, scritto da Jim Griffin, è un sequel della vicenda narrata nel libro, con al centro i diari ritrovati del creatore del mostro. Si intitola infatti Frankenstein: Legacy e questo è il trailer originale.

Frankenstein Legacy: la trama e il cast

Siamo nell'Inghilterra del 1875, un secolo dopo l'esperimento fatale di Victor Frankenstein. I suoi diari per decenni sono passati di mano in mano. Mentre vengono depredate le tombe e i pazienti spariscono dal manicomio. WIlliam Browning decide di cercare chi ha rubato il cadavere del padre e scopre l'orrore vicinissimo a lui mentre la madre sprofonda nella follia. Questa la trama ufficiale: se avete visto il trailer avrete capito che la donna ha ritrovato i diari e se ne serve per riportare in vita il marito defunto con le inevitabili conseguenze del caso. Chissà cosa penserebbe Mel Brooks di questa versione, interpretata da Philip Martin Brown, Juliet Aubrey, Michelle Ryan, Matt Barber, Katie Sheridan, Charles Dale, Marc Danbury, Alexandra Afryea e Paul Mohan. Il regista Paul Dudbridge, a noi sconosciuto, ha all'attivo un film dedicato a un altro mostro di fantasia, Fear the Invisible Man.