Five Nights At Freddy's - L'inquientante trailer del survival horror targato Blumhouse

Five Nights At Freddy's - adattamento dell'omonima saga videoludica -, è pronto a mostrarsi nel primo trailer ufficiale, in cui appaiono gli inquietanti animatronic guidati da Freddy Fazbear.

Five Nights at Freddy's - adattamento dell'omonima saga videoludica - sarà al cinema, e in contemporanea sulla piattaforma Peacock, a partire dal 27 ottobre. Mentre i fan attendono di scoprire quando il survival horror sarà rilasciato anche in Italia - dove la distribuzione avverrà esclusivamente nelle sale -, Universal Pictures ha diffuso il trailer ufficiale del progetto - disponibile anche in italiano - che offre un primo sguardo all'iconico - ed inquietante - look degli animatronic protagonisti.

Five Nights at Freddy's - Il trailer del survival horror di Emma Tammi

Prodotto da Blumhouse Production - storica casa produttrice specializzata in progetti horror - Five Nights at Freddy's sarà diretto da Emma Tammi, coinvolta nel progetto anche come sceneggiatrice, insieme al creatore del videogioco, Scott Cawthon, e a Seth Cuddeback. La regista è stata scelta personalmente da Jason Blum già ad ottobre 2022. Dell'adattamento di Five Nights At Freddy's si vocifera, del resto, dal 2015 e sono molti i nomi che, nel corso del tempo, sono stati affiancati al progetto, da Gil Kenan a Chris Columbus. Dopo la prima immagine ufficiale - condivisa proprio da Blum sui propri canali social - l'animatronic Freddy Fazbear è quindi l'indiscusso protagonista del trailer rilasciato da Universal, pronto a terrorizzare il pubblico.

Come si evince anche dal trailer, la trama ruota intorno a Mike Schmidt, una guardia di sicurezza notturna che inizierà a lavorare presso il Freddy Fazbear's Pizza, un ristorante dal passato oscuro, nel quale si aggirano numerosi animatronic assetati di sangue. A vestire i panni del protagonista è Josh Hutcherson - conosciuto dal grande pubblico per il ruolo di Peeta Mellark nella saga Hunger Games. Matthew Lillard interpreta invece il principale antagonista del videogioco, William Afton. Completa poi il cast, in un ruolo non ancora rivelato, Mary Stuart Masterson. Gli animatronic sono invece stati realizzati dal Jim Henson’s Creature Shop. Five Nights at Freddy's, franchise horror di enorme successo, ha debuttato nel 2014 con il videogioco creato da Scott Cawthon, per poi arrivare a comprendere otto versioni successive e dozzine di spin-off. Elogiato dalla critica per aver inserito nuovi ed innovativi elementi nei giochi horror, Five Nights at Freddy's ha poi ispirato una serie di libri, fumetti e giochi da tavolo. Prevedibile, quindi, che il film in arrivo il 27 ottobre diventi il primo capitolo di un franchise cinematografico. Non resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti, in attesa di scoprire la data d'uscita italiana.