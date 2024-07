Fino alla Fine, primo trailer del nuovo thriller di Gabriele Muccino

News Cinema

A Palermo, nell'arco di 24 ore, le vicende di un gruppo di giovani si mescolano ad adrenalina, passione e voglia di riscatto. C'è tutto questo in Fino alla Fine, il nuovo film di Gabriele Muccino che arriverà nei nostri cinema il 31 ottobre grazie a 01 Distribution. Ve ne mostriamo il primissimo trailer.

Gabriele Muccino dirige un cast internazionale in Fino alla Fine : un'intensa storia ricca di suspense che, giocando col registro dele del racconto di formazione, svela come talvolta basti un attimo per stravolgere il corso della vita. Siamo a, dove la giovane americana Elena Kampouris ) ha trascorso le vacanze. È il momento di tornare in, ma il destino ha in serbo qualcosa d'inaspettato per la ventenne. Sophie verrà travolta da una spirale di caos e rischi e dovrà fare i conti con ledelle proprie scelte.

Non a caso, il sottotitolo del film recita: "La vita è il risultato delle scelte che facciamo". Diamo dunque un'occhiata al primo trailer di Fino alla Fine, che uscirà nelle nostre sale il 31 ottobre, distribuito da 01 Distribution.



Fino alla Fine: Il Teaser Trailer del Film di Gabriele Muccino - HD

Il film è prodotto da Lotus Production, una società Leone Film Group con Rai Cinema, in associazione con Adler e con Ela Film. La sceneggiatura è di Paolo Costella, firma fidata di Muccino (ha scritto A casa tutti bene e Gli Anni più Belli) e di Paolo Genovese (suo lo script del cult Perfetti Sconosciuti).

Fino alla fine racconta la storia di Sophie, una giovane americana di vent'anni in vacanza a Palermo con la sorella. Quando sta per tornare in California, nelle ultime 24 ore del suo soggiorno in Sicilia, incontra Giulio e il suo gruppo di amici. Saranno proprio queste 24 ore a cambiare per sempre il corso della sua vita. Sophie scoprirà che la vita è fatta di scelte e quelle che farà la porteranno a camminare sull'orlo del baratro, trasformando una semplice storia d'amore in una di sopravvivenza, riscatto e pura adrenalina. Questo gruppo di ventenni, ancora inesperti nel maneggiare la vita, scopriranno quanto sia facile commettere errori.

A seguire, ladel film:

Completano il cast di Fino alla Fine gli attori Saul Nanni, Lorenzo Richelmy, Enrico Inserra, Francesco Garilli, Ruby Kammer, Yan Tual, Mitch Salm, Grace Ambrose, Syama Rayner, Samuel Kay.

La tensione non è certo un elemento nuovo alla filmografia di Muccino, così come l'attenzione per le dinamiche interpersonali, in particolare nei rapporti d'amore. Stavolta, però, sembrano essere in ballo elementi differenti. La posta in gioco dell'innamoramento non è più soltanto la felicità di un'ipotetica coppia. Ci sono di mezzo il riscatto personale, la responsabilità delle proprie azioni e, addirittura, la. La spensierata Sophie non immagina sino a che punto la sua vita stia per cambiare e noi, con lei, siamo ansiosi di scoprire come se la caverà.