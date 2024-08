Finché Notte non ci Separi: Pilar Fogliati come Audrey Hepburn in una clip in anteprima esclusiva del film

News Cinema

Pilar Fogliati è protagonista, insieme a Filippo Scicchitano, della commedia dolceamara Finché Notte non ci Separi, in uscita il 29 agosto con 01 Distribution. Del film vi facciamo vedere una clip in anteprima esclusiva.

Ammetterete che è piuttosto insolito trascorrere parte della prima notte di nozze in giro per la città, invece che dare corpo al proprio sogno d'amore nella stanza di un hotel a cinque stelle. Ciò non significa, tuttavia, che non possa accadere. E infatti succede a Eleonora e a Valerio, che alla Love Suite del Grand Hotel preferiscono una disavventura alla ricerca di risposte prima di tutto dagli ex fidanzati. Nella clip di Finché Notte non ci Separi che vi facciamo vedere oggi in anteprima esclusiva, troviamo Pilar Fogliati in abito da sposa e sneakers che, un po’ come succedeva alla leggiadra Audrey Hepburn in Vacanze romane, si addormenta nel centro di Roma. Invece di incontrare Gregory Peck, la giovane donna si imbatte addirittura nella polizia, ma si sa che le ore di buio che separano i protagonisti del film dal "vissero felici e contenti" saranno imprevedibili, e che Eleonora venga scambiata per una "drogata fracica” non fa che aggiungere brio al racconto.



Diretto da Riccardo Antonaroli, Finché Notte non ci Separi è una lucida e arguta radiografia dei millennials, incerti fra il desiderio di appartenenza e la voglia di libertà, fra un’eterna adolescenza e l’ingresso nell'età adulta che il rito matrimoniale suggella.

Se nel film Valerio è interpretato da Filippo Scicchitano, ci sono altri bravi attori a cui è affidata la comicità, ad esempio Giorgio Tirabassi e Lucia Ocone. Gli ex degli sposini hanno invece il volto di Claudio Colica e Neva Leoni.

Presentato in anteprima al Taormina Film Festival 2024, Finché Notte non ci Separi arriva in sala il 29 agosto, per avvisarci che il matrimonio non è la risposta a tutti i problemi, ma un passo da compiere con consapevolezza, anche se poi... del doman non v’è quasi mai certezza.

La clip in anteprima esclusiva di Finché Notte non ci Separi

Ed ecco la clip con Pilar Fogliati e una bellissima notte romana:



Finché Notte non ci Separi: Una Clip Ufficiale in anteprima esclusiva del Film con Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano - HD

Finché Notte non ci Separi: la trama ufficiale e il trailer del film

Si sono scambiati le fedi e giurato amore eterno solo poche ore fa ed ora eccoli qui, Eleonora e Valerio, mano nella mano nell’albergo più lussuoso di Roma, pronti a godersi la luna di miele. Non sanno che invece di lì a poco verranno catapultati nella notte di una Roma affascinante e misteriosa, in cerca di qualcosa… e forse di loro stessi.