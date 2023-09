Finalmente l'alba: video intervista con Saverio Costanzo e Rebecca Antonaci protagonisti a Venezia

News Cinema

Una ragazza si trova per caso a trascorrere una notte che le cambierà la vita, da Cinecittà ai salotti di star e del potere. Finalmente l'alba viene presentato in concorso al Festival di Venezia, dove abbiamo incontrato il regista Saverio Costanzo e la protagonista Rebecca Antonaci.

Era andata ad accompagnare la sorella a un provino per il cinema, poi come spesso accade viene presa lei. Siamo negli anni '50 in una Cinecittà frenetica e gloriosa, dove si sta girando un kolossal sull'antico Egitto con delle star americane. Finalmente l'alba racconta una notte speciale di una ragazza della Roma popolare che vivrà incontri e frequenterà salotti di potere e dive dello spettacolo. In sala uscirà il 14 dicembre per 01 Distribution.

Per il noto sciopero degli attori americani non sono presenti alla Mostra le star Lily James, Willem Dafoe e Joe Keery, ma a Venezia 80 oggi è la giornata del film di Saverio Costanzo, che ci ha raccontato insieme alla sua esordiente protagonista, Rebecca Antonaci, in questa video intervista dal Lido.