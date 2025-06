Final Destination, Charli xcx vuole essere nel prossimo film del franchise

News Cinema

Charli xcx ha un debole per il franchise di Final Destination e vorrebbe tanto prendere parte ad un prossimo film dedicato alle It Girls.

Pur essendo una musicista molto apprezzata, Charli XCX vorrebbe ampliare anche la sua presenza nel campo cinematografico. Si vociferava che fosse in lizza per recitare nel prossimo adattamento di Narnia di Greta Gerwig e, seppur a tal proposito non siano state condivise novità, la popstar ha ammesso che le piacerebbe dare un contributo ad un franchise degno di nota tornato da poco al cinema: Final Destination.

Final Destination, Charli XCX ha un debole per il franchise ma vorrebbe un film con protagoniste le It Girls

Via TikTok, Charli XCX ha suggerito una pista da seguire per un prossimo film del franchise horror. Ha pubblicato un video in cui suggeriva alcune It Girls tra le protagoniste, inclusa se stessa. Sorseggiando un drink a bordo piscina in una giornata di sole siciliana, la cantante ha confessato di aver effettuato una vera e propria maratona di recente per i film di Final Destination così da prepararsi accuratamente per Final Destination: Bloodlines. “Il motivo per cui adoro questi film è che in realtà parlano solo di persone attraenti che vengono uccise”, ha confessato, aggiungendo poi di apprezzare anche il fatto che non ci sia “alcun fondamento morale” nel franchise dei thriller. “E come se meritassero di morire soltanto perché sexy”.