Festival di Venezia e un cinema di formazione che supera ogni confine: la selezione della Settimana della Critica

News Cinema

In prima fila il cinema britannico e quello italiano in una selezione giovane e di rottura piena di storie di formazione e di confini da superare. Parliamo della Settimana della Critica di Venezia con la delegata generale Beatrice Fiorentino.

Due film italiani, tre britannici, e una selezione variegata in temini di generi e di sensibilità. La SIC, Settimana internazionale della Critica di Venezia arriva alla sua quarantesima edizione con un programma (di opere prime) che è stato presentato oggi. Fra l'altro uno dei titoli, l'italiano Agon, opera prima di Giulio Bertelli, sarà in sala il 29 agosto battezzando la distribuzione per la sala di MUBI Italia.

La selezione è composta, come al solito, da sette titoli in concorso e due fuori, che trovate qui sotto nel dettaglio. Ne abbiamo parlato con la Delegata generale Beatrice Fiorentino, che ha curato la scelta insieme ai membri della commissione di selezione, Matteo Berardini, Marianna Cappi, Francesco Grieco e Marco Romagna.

"Devo dire che vedere così tante opere prime a Cannes mi ha fatto gioire, ma anche preoccupare per il nostro lavoro", ci ha detto Fiorentino. "In effetti c'è stato un rallentamento che ha portato a definire più tardi del solito la selezione. Mi piace che i film dialoghino, e per il miracolo del cinema che fa sì che le cose si attraggano è accaduto anche quest'anno. ci sono elementi che ricorrono, corpi che mutano e cambiano pelle, si trasformano, provocano un disfacimento del corpo. Ma facendo un'analisi più ampia, e meno 'da critica', si percepisce una furia giovanile, ci sono tante storie di formazione, abbiamo voluto offrire quello spazio di racconto e visibilità alle nuove generazioni. Parlo di ribelli per giusta causa, rispetto alle generazioni passate che erano considerate senza causa. Il mondo che stiamo consegnando ai giovani non è certo ideale, dare loro spazio per legittime rivendicazioni mi sembra il minimo. La loro è una rabbia con tensione positiva, spinta verso il futuro, portatrice di speranza. Mi sembra una cosa bellissima. Poi la presenza femminile è molto forte e propulsiva, con personaggi che si prendono il proprio ruolo e spazio, si auto affermano e definiscono, per essere quello che vogliono e non quello che gli viene richiesto. Poi un tema forte è legato alla frontiera, al confine, attraversato da una divisione netta fra forze opposte, a partire da quello geografico nella sua assurdità".

Mi sembra che il cinema italiano sia particolarmente presente

È una bella sorpresa, visto che veniamo da due anni difficili per la produzione nel nostro paese, con molti set fermi per la sospensione del tax credit. In realtà abbiamo due film in concorso, italiani ma dal respiro molto internazionale, uno a quattro mani, di autori che sanno bene cosa sia il cinema di oggi. Due proposte molto diverse, Bertelli con Agon propone una fiction, ma molto particolare, attraversa i generi, sembra un documentario, poi uno sport movie, quindi quasi un video saggio di teoria dell’immagine, poi un film processuale. Attraversa linguaggi diversi con un senso della materia, dell’immagine e del corpo. Va visto, con la sua atmosfera distopica. È ambientato durante dei Giochi olimpici senza spettatori, come durante la pandemia, quindi in una dinamica non poi così lontana dalla realtà. Un mondo post umano con contraddizioni fortissime, da un lato l'Olimpiade come comunione e lealtà, dall’altro una competizione fortissima, come se la scintilla fosse la stessa della guerra e porti verso una distruzione progressiva del corpo. Penso che viaggerà molto e lontano dall'Italia. Lo stesso vale per Waking hours di Federico Cammarata e Filippo Foscarini, un documentario - genere che ormai abbiamo sdoganato in concorso alla SIC - girato al confine fra Serbia e Ungheria; ma da questo spazio fisico preciso si va verso l'astrazione del concetto di confine come luogo di sospensione, sia in termini spaziali che temporali, in una sospensione del fluire della vita, in un limbo in cui ci si trova davanti a un fuoco e in un altro mondo. Un'opera ipnotica immersiva, cinema sensoriale che penso avrà un luminoso tragitto festivaliero.

Poi c'è una presenza molto forte del cinema britannico, come lo scorso anno di quello francese

È vero, anche se è avvenuto al di là delle nostre intenzioni. Laddove altri paesi sono in affanno, sorprendentemente il cinema britannico ha tenuto con produzioni di grande livello. Sono tre film completamente diversi, il che è bello. Quello di chiusura, 100 Nights of Hero, è un grosso titolo, con un cast importante, una commedia in costume e di confezione. Ish invece dialoga con tanti film presentati alla SIC negli anni passati, come Anywhere Anytime, sulle nuove generazioni figlie delle immigrazioni, fotografate in maniera impeccabile nella perfieria di una Londra metafora del mondo occidentale, di un mondo in cui la vita scorre con normalità apparente, mentre la guerra è in corso appena al di là dei confini. Sono ragazzini che si misurano con la ricerca del proprio posto nel mondo, impegnati a diventare adulti con dinamiche relazionali straniante, accolti ma anche temuti. Una dinamica che fa parte del nostro mondo, fuori dalla parte di casa. Il terzo, Straight Circle, è molto ambizioso e astratto. Di nuovo un confine, dove due soldati, in un deserto che non sappiamo quale sia, sono intenti a difendere un avamposto nel nulla, in mezzo alla sabbia.

Quale potrebbe essere il titolo sorpresa di questa edizione?

Ognuno si porta dietro la sua storia e un senso di sorpresa. Quello che forse è più canonico, meno esplosivo di altre affermazioni urlate presenti nella selezione, entrando più in sordina, pur muovendosi fra realismo e magia, è Cotton Queen. Mi sembra che potrebbe piacere molto più di quanto non ci si possa aspettare. La regista è una giovanissima sudanese, un cinema che quasi non esiste. Aveva già diretto un cortometraggio sulla stessa storia legata alla raccolta del cotone. Penso possa esplodere, pur apparendo dimesso. Ha una sua potenza, mi piacerebbe che venisse ascoltato con attenzione.

Il programma della 40° Settimana della Critica di Venezia

In concorso

Agon di Giulio Bertelli - Italia, Stati Uniti, Francia

Con l'avvicinarsi dei fittizi Giochi Olimpici di Ludoj 2024, Agon narra le storie di tre atlete mentre si preparano e poi gareggiano nelle discipline di tiro a segno, scherma e judo. Le donne sono ritratte nei contesti politici, sociali, tecnologici e fisici che dominano i più alti livelli di competizione e performance sportiva. Traendo ispirazione dalle figure storiche di Giovanna d’Arco, Cleopatra e dell’ufficiale di cavalleria russa Nadezhda Durova, Agon esplora un resoconto contemporaneo delle contraddizioni di questi tre sport – nati in tempo di pace come allenamento per le pratiche belliche e poi evolutisi in discipline professionistiche e di intrattenimento, arrivando ad abbracciare in tempi più recenti anche il mondo dei videogiochi e creando così una nuova forma di sport competitivo.

Cotton Queen di Suzannah Mirghani - Germania, Francia, Palestina, Egitto, Qatar, Arabia Saudita

In un villaggio di coltivatori di cotone in Sudan, l’adolescente Nafisa è cresciuta con le storie eroiche di resistenza ai colonizzatori britannici che le racconta la nonna Al-Sit, matriarca della comunità. Quando un giovane uomo d’affari arriva dall’estero con un nuovo piano di sviluppo e un cotone geneticamente modificato, Nafisa si ritrova al centro di un gioco di potere che deciderà il futuro del villaggio. Acquistando consapevolezza della propria forza, Nafisa si mette in viaggio per salvare i campi di cotone – e se stessa. Né lei né la sua comunità saranno più le stesse.

Gorgonà di Evi Kologiropoulou - Grecia, Francia

Grecia. Una piccola e dilapidata città-stato dominata da un’imponente raffineria di petrolio, produttrice dell’unica risorsa della cittadina: la benzina. Gli uomini, armati fino ai denti, esercitano un potere assoluto. Il leader Nikos, gravemente malato, sta preparando la sua successione e crea scompiglio quando include nella rosa dei contendenti Maria, la sua protetta. Il destino della giovane, che ignora i punti più oscuri della storia della sua famiglia, cambierà per sempre con l’arrivo di Eleni, cantante del bar del paese.

Ish di Imran Perretta - Regno Unito

Alla soglia dei 12 anni, i migliori amici Ish e Maram faticano a mantenere saldo il loro legame a seguito di un traumatico arresto e perquisizione da parte della polizia. Mentre le ripercussioni si propagano in profondità, i ragazzi devono fare i conti con gli uomini che stanno diventando. A volte ‘lasciar andare’ è la parte più difficile di diventare grandi.

Roqia di Yanis Koussim - Algeria, Francia, Qatar, Arabia Saudita

1993. A seguito di un incidente d’auto che gli ha causato un’amnesia, Ahmed torna al suo villaggio natale, dove nulla gli appare familiare, né la moglie né i figli. Il più piccolo, spaventato dal volto bendato di Ahmed, lo teme profondamente. Ogni notte, strani visitatori sussurrano litanie in una lingua sconosciuta. Chi sono? Perché ad Ahmed manca l’indice della mano destra? Perché il suo vicino di casa lo inquieta? Ai giorni nostri, un Raqi ormai anziano lotta contro l’Alzheimer. Il suo discepolo di preoccupa per lui: alla tremante mano destra di Raqi manca proprio il dito indice. Mentre le persone possedute continuano a parlare in lingue misteriose e la violenza di diffonde, Ahmed ha paura di riacquistare la memoria, mentre il discepolo teme che il declino del suo maestro possa scatenare un male atavico.

Straight Circle di Oscar Hudson - Regno Unito, Sudafrica

Due soldati nemici di stanza sul remoto confine di un un deserto vasto e senza nome sono profondamente disorientati quando improvvisamente dimenticano quale sia la propria fazione. Mentre cercano di districare questioni legate alla propria identità e lealtà, nonché all’assurdità della situazione, l’isolamento lentamente lascia spazio a un incubo misterioso che confonderà la linea di demarcazione fra amici e nemici.

Waking Hours - Ore si veglia di Federico Cammarata e Filippo Foscarini - Italia

Sulla soglia della foresta, furtive presenze umane si radunano attorno al fuoco mentre, da lontano, rimbombano colpi di armi da fuoco. Non lontano c’è un muro di metallo affilato che marca l’inizio dell’Europa. Un clan di passeurs Afgani vive nell’attesa di persone da traghettare dall’altro lato del confine, vagando attraverso il labirinto di una notte perpetua e senza sonno.

Due sono i titoli in selezione speciale fuori concorso, in apertura Stereo Girls - Les Immortelles di Caroline Duenas Peano, storia di formazione di due ragazze diciassetteni inseparabili in pieni anni '90, mentre a chiudere sarà 100 nights of Hero di Julia Jackman con Emma Corrin.