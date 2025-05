Festival di Cannes 2025: arriva Kevin Spacey, che riceverà un premio dal Better World Fund. L'attore sarà sul red carpet?

News Cinema

Fra le star del settantottesimo Festival di Cannes ci sarà Kevin Spacey, che verrà premiato durante una serata di gala organizzata dal Better World Fund. L'attore farà anche uno dei red carpet della giornata del 20 maggio?

Martedì 20 maggio, un grande attore, meglio una star, o forse qualcuno direbbe un'ex star, farà la sua comparsa al Festival di Cannes, dove gli verrà consegnato un premio. Si tratta di Kevin Spacey, che, durante il Galà per festeggiare i 10 anni del Better World Fund, riceverà il Premio per l'Eccellenza al Cinema e in Televisione. Il Better World Fund, che attraverso personalità del mondo dello spettacolo raccoglie fondi per tutelare i diritti delle donne e l'istruzione dei bambini, ha deciso di assegnare il prestigioso riconoscimento a Spacey per la sua "intelligenza artistica" e il suo "impatto sul cinema e sulle (altre) arti".

Il direttore del Better World Fund, ha dichiarato, in proposito:

Per noi è un grande privilegio dare il benvenuto a Kevin Spacey, come ospite d'onore e destinatario di un premio, al Galà del Better World Fund. Gli straordinari contributi di Kevin all'arte cinematografica hanno lasciato il segno nel pubblico e in diversi registi. Il suo talento, la sua profondità e la sua devozione alle storie che vengono raccontate sono una dimostrazione del potere rivoluzionario del cinema. È con grandissima gioia che celebriamo la sua eredità e la sua presenza in questa importante occasione di incontro.

Kevin Spacey sarà sul red carpet del Festival di Cannes?

Qualcuno sostiene che Kevin Spacey, plausibilmente il 20, farà il red carpet del Festival di Cannes. Dobbiamo credergli?

La settimana scorsa è stata diffusa la notizia che Spacey si era unito al cast del thriller Awakening, che sarà uno dei primi progetti dell'attore dopo il fermo causato dalle accuse di molestie sessuali, che sono risultate infondate circa due anni fa.

The Awakening sarà presentato al Marché di Cannes. Del cast fanno parte anche Peter Stormare e Alice Eve, e la storia è quella di un uomo e di una donna che scoprono che qualcuno ha un piano infernale per assoggettare il mondo. Come certamente saprete, i film che vengono presentati al mercato di un festival non hanno un red carpet dedicato, ma ciò non esclude che Kevin Spacey sfili comunque.