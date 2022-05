Festival di Cannes 2022: si chiude oggi il concorso ufficiale, in attesa del Palmarès di domani

News Cinema

Festival di Cannes 2022: oggi 27 maggio si chiude il concorso ufficiale, con la presentazione del film Showing Up di Kelly Reichardt con Michelle Williams. L'appuntamento con l'annuncio della Palma d'Oro del miglior film è per domani, sabato 28 maggio. Ecco il video diario della giornata a Cannes del nostro inviato Mauro Donzelli.

Showing Up di Kelly Reichardt, con Michelle Williams, è il film presentato oggi in competizione che chiude ufficialmente il concorso della 75esima edizione del Festival di Cannes. Il film segna la quarta collaborazione tra Michelle Williams e la regista Kelly Reichardt, dopo Wendy e Lucy (2008), Meek's Cutoff (2010) e Certain Women (2016).



Domani, sabato 28 maggio, in occasione della consueta Cerimonia di Premiazione dal Grand Theatre Lumière del Palazzo del Festival, verrà annunciato il Palmarès di Cannes 2022, con la Palma d'Oro per il miglior film e tutti gli altri premi.

Maggiori dettagli dal nostro inviato sulla Croisette Mauro Donzelli, nel consueto video diario della undicesima giornata del Festival di Cannes 2022, venerdì 27 maggio