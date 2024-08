Falla Girare 2 - Offline: lo scatenato trailer della commedia d'azione di e con Giampaolo Morelli

News Cinema

Dal 23 agosto sarà disponibile solo su Amazon Prime Video Falla Girare 2 - Offline, sequel della commedia del 2022 Falla Girare, di e con Giampaolo Morelli. Il nuovo film, di cui è appena arrivato il trailer, è più indiavolato e più scorretto del primo.

Arriverà il 23 agosto in esclusiva su Amazon Prime Video, Falla Girare 2 - Offline, seguito di Falla Girare, sempre diretto e interpretato da Giampaolo Morelli, anche autore della sceneggiatura insieme a Gianluca Ansanelli. Falla Girare 2 è certamente una commedia, in cui il dialetto napoletano contribuisce al divertimento senza fare dei personaggi delle macchiette. Nello stesso tempo, però, il film è un action, e se proprio dobbiamo trovare un riferimento, si tratta dei film d'azione americani degli anni '80 e '90. Le scene buffe e movimentale, inoltre, sono sempre attraversate o da un calore umano che si irradia dai protagonisti o da una riflessione sul nostro mondo. Se infatti Falla Girare parlava della mancanza di marjuana come metafora dell'assenza di libertà, il nuovo film affronta l'annosa questione se Internet sia un bene e un vantaggio per l’umanità o un male. Quando incontriamo nuovamente Nathan l'influencer e la sua sgangherata banda, Internet è ormai scomparso da 14 mesi e il mondo è in subbuglio, e quindi toccherà ai nostri "eroi" riportarlo nel nostro paese e non solo. Stavolta il cattivo sarà terribile, interpretato da quel Christopher Lambert che per Morelli è sempre stato un’icona.

Nathan, come già detto, si circonda di una piccola corte dei miracoli, che forma con lui una specie di Armata Brancaleone che riesce quasi sempre ad avere la meglio. Ne fanno parte l’ex spacciatore Oreste (Fabio Balsamo), il giornalista Guglielmo (Ciro Priello) e Arturo (Giovanni Esposito), il fratello problematico di Nathan. Nel film c’è anche una protagonista femminile, Desirée Popper, che fa la parte dell’hacker Zoe.

Il trailer di Falla Girare 2 - Offline

Di Falla Girare 2 - Offline è arrivato oggi l'indiavolato trailer, in cui seguiamo le mille disavventure di Nathan e i suoi, costretti a travestirsi, maneggiare armi, scappare e perfino a infiltrarsi fra i nemici e a rapinare una banca. E non si sa se faccia più ridere Arturo che diventa cattivello o Nathan che ricorda i gloriosi tempi in cui aveva un tripudio di follower.