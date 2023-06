Falcon Lake: il trailer italiano ufficiale del film

News Cinema

Debutta al cinema il 29 giugno il film che segna l'esordio nella regia dell'attrice Charlotte Le Bon. Ecco trailer e trama di Falcon Lake.

Attrice ed ex modella canadese, nessuna parentela con il Simon dei Duran Duran, Charlotte Le Bon ha fatto il suo esordio alla regia con un film dal titolo Falcon Lake, che uscirà nelle sale italiane il 29 giugno 2023 distribuito da Movies Inspired.

Il film è la storia di un giovane adolescente che si innamora di una ragazza più grande di lui durante una vacanza estiva in riva a un lago, ed è liberamente ispirata alla graphic novel "Une sœur" (Una sorella) di Bastien Vivès, arrivata nelle mani della Le Bon sotto forma di regalo da parte dell'amico Jalil Lespert. In Falcon Lake quella storia si è tramutata in un racconto di formazione dai toni insoluti e misteriosi, con atmosfere che ricordano, alla lontana, certi slasher lacustri degli anni Ottanta, che la regista guardava da ragazzina.

Questo è il trailer italiano ufficiale di Falcon Lake:



Falcon Lake: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Bastien e Chloé trascorrono le vacanze estive con le rispettive famiglie in Quebec, in una baita sul lago che una leggenda vuole infestata dai fantasmi. Nonostante la differenza di età, tra i due adolescenti si forma un legame unico. Pronto a superare le sue peggiori paure, Bastien vuole conquistare un posto nel cuore di Chloé, così la vacanza diventa per lui un momento cruciale e turbolento.