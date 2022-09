Fairy Tale: Paul Greengrass porta al cinema l'ultimo best-seller di Stephen King

News Cinema

Uscito da pochi giorni, il nuovo romanzo di Stephen King, "Fairy Tale", sarà adattato per il cinema e diretto da Paul Greengrass.

Stephen King è, notoriamente, uno degli scrittori più prolifici al mondo. Tralasciando i racconti, ha pubblicato finora 57 romanzi (inclusi quelli scritti in collaborazione), quasi tutti estremamente voluminosi, l'ultimo dei quali, uscito il 6 settembre, si intitola "Fairy Tale". Le sue storie sono da sempre amate anche dal cinema, e quindi anche quest'ultima fatica avrà un adattamento cinematografico, a firma di un regista prestigioso come Paul Greengrass.

Fairy Tale al cinema

Sarà dunque Paul Greengrass a portare sul grande schermo Fairy Tale, per la gioia di Stephen King che è un grande ammiratore del regista e gli ha concesso i diritti per l'adattamento. Questa la trama ufficiale del libro:

Un ragazzo, il suo cane, la discesa in un mondo magico e oscuro. Benvenuti nel lato oscuro del «c'era una volta». Charlie Reade è un diciassettenne come tanti, discreto a scuola, ottimo nel baseball e nel football. Ma si porta dentro un peso troppo grande per la sua età. Sua madre è morta in un incidente stradale quando lui aveva sette anni e suo padre, per il dolore, ha ceduto all'alcol. Da allora, Charlie ha dovuto imparare a badare a entrambi. Un giorno, si imbatte in un vecchio - Howard Bowditch - che vive recluso con il suo cane Radar in una grande casa in cima a una collina, nota nel vicinato come «la Casa di Psycho». C'è un capanno nel cortile sul retro, sempre chiuso a chiave, da cui provengono strani rumori. Charlie soccorre Howard dopo un infortunio, conquistandosi la sua fiducia, e si prende cura di Radar, che diventa il suo migliore amico. Finché, in punto di morte, il signor Bowditch lascia a Charlie una cassetta dove ha registrato una storia incredibile, un segreto che ha tenuto nascosto tutta la vita: dentro il capanno sul retro si cela la porta d'accesso a un altro mondo. Una realtà parallela dove Bene e Male combattono una battaglia da cui dipendono le sorti del nostro stesso mondo. Una lotta epica che finirà per vedere coinvolti Charlie e Radar, loro malgrado, nel ruolo di eroi. Dal genio di Stephen King, una nuova avventura straordinaria e agghiacciante, una corsa a perdifiato nel territorio sconfinato della sua immaginazione.

Si tratta dunque di un romanzo fantasy con venature horror, un'impresa inedita e un film produttivamente molto impegnativo per il regista britannico, autore di tre film della saga di Jason Bourne, la cui ultima regia è stata Notizie dal mondo con Tom Hanks. Con due personaggi del genere, Fairy Tale non avrà problemi a trovare finanziamenti. Stephen King ha dichiarato: "Non che ci sia bisogno di dirlo, ma sono un fan di Paul Greengrass e penso sia una scelta meravigliosa per questo film". Dal canto suo, Greengrass ha detto: "Fairy Tale è un'opera geniale. Una classica storia d'avventure e anche una inquietante allegoria contemporanea".

(foto Paul Greengrass di Dick Thomas Johnson, da Wikimedia Commons)