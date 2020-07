Extortion, un thriller negli assolati Caraibi, nel cast anche Danny Glover

News Cinema

Extortion è un thriller che vi porterà a diffidare delle vacanze fai da te... c'è anche Danny Glover nel cast.

Extortion (2017) è un thriller d'azione per la regia di Phil Volken e l'interpretazione di Eion Bailey e Bethany Joy Lenz, ma nel cast compaiono anche Danny Glover e Barkhad Abdi: se non ricordate chi sia quest'ultimo, siamo qui per rinfrescarvi la memoria, ma prima ricapitoliamo la storia di Extortion.

Extortion, la storia del film ambientato ai Caraibi

In Extortion, il medico Kevin Riley (interpretato da Eion Bailey), sua moglie Julie (Bethany Joy Lenz) e il loro bambino di sei anni sono in vacanza ai Caraibi, ma un giro tra l'arcipelago di isole e isolotti sta per avere un epilogo tragico: il motore della loro barca si ferma e si trovano costretti a passare svariati giorni su un atollo assai lontano. L'unica speranza di salvezza sembra essere il pescatore Miguel (Barkhad Abdi), che si dice disposto a salvare l'incauta famigliola: intuendo tuttavia la ricchezza dei turisti, sequestra però donna e bambino per un milione di dollari...





Extortion, chi sono gli attori protagonisti del film

Il protagonista di Extortion Eion Bailey, classe 1976, è una presenza fissa della tv americana, anche se i suoi esordi nei primi anni Duemila furono all'insegna del cinema: ricoprì ruoli minori in film anche rinomati, come Quasi famosi (2000) di Cameron Crowe e Fight Club. Si dà tuttavia al piccolo schermo dopo l'insuccesso di Nella mente del serial killer (2004) di Renny Harlin.

Bethany Joy Lenz, classe 1981, interprete di sua moglie, è invece da sempre stata legata alle produzioni televisive, avendo avuto persino una parte fissa in un periodo della soap Sentieri (dal 1998 al 2000). La parte che l'ha resa effettivamente famosa però è stata quella di Haley nella serie One Tree Hill (2003-2012), trasmessa in Italia su Rai 2.

C'è poi poco da dire su Danny Glover (qui un detective), una delle icone degli anni Ottanta e Novanta, per aver vestito i panni del posato Roger Murtaugh nei quattro Arma letale accanto a Mel Gibson; al di là di questo, non va dimenticato che nella sua lunga carriera ha ricevuto quattro nomination ai Primetime Emmy e che più di recente è riuscito ad apparire in un cult moderno come Saw (2004) e in Jumanji - The Next Level.

Extortion: Barkhad Abdi, il pirata per sempre

Villain della situazione in Extortion è Barkhad Abdi, nato in Somalia e attore per caso: se ricordate fu il pirata somalo nel Captain Phillips (2013) di Paul Greengrass con Tom Hanks. Classe 1985, a sette anni Barkhad si è trasferito con i genitori nello Yemen per sfuggire alla guerra civile, riparando poi negli Stati Uniti nel Minnesota quando aveva 14 anni. Appassionato di video musicali, cercava di realizzarli quando, lavorando come autista, fu notato per il casting del film che gli ha dato la notorietà e una nomination a Oscar e Golden Globe. Dopo Captain Phillips ha continuato a ricoprire di fatto ruoli pirateschi simili a quello, nei successivi I pirati della Somalia e anche in questo Extortion. Qualche tempo fa comunque ha potuto partecipare a Blade Runner 2049.