Everything Everywhere All at Once: Michelle Yeoh non vuole un sequel ma uno spinoff, a una condizione…

A chi le domandava se le piacerebbe riprendere il ruolo di Evelyn in un seguito di Everything Everywhere All At Once, Michelle Yeaoh ha risposto che si vedrebbe in uno spinoff, in una parte molto cool.

Anche se Everything Everywhere All at Once ha avuto un enorme successo, specialmente oltreoceano, Michelle Yeoh non ha intenzione di tornare per un eventuale sequel. L'attrice, insomma, non intende riprendere il ruolo dell'immigrata cinese nonché madre di famiglia, nonché proprietaria di una lavanderia a gettoni, Evelyn Quan Wang. È stata lei stessa a dichiararlo durante un'intervista a Variety. Al giornalista di rosa vestito e con un microfono bianco in mano inviato dalla prestigiosa testata, Michelle ha detto che però non le dispiacerebbe essere la protagonista di uno spin off, nel quale interpretare niente meno che una rockstar.

Michelle Yeoh sogna di essere una rockstar

Come può immaginare chi ha visto Everything Everywhere All at Once, la rockstar che Michelle Yeoh diventerebbe non è altro che una versione alternativa di sé stessa, o meglio del suo personaggio. Nel film, infatti, ci sono molti universi paralleli, e in ognuno troviamo una Evelyn Quan Wang differente. Ecco la dichiarazione di Michelle:

Non lo so. Voglio un universo in cui sono una rockstar. Voglio tornare, ma se devo tornare, devo essere una persona con una voce straordinaria. Le cose che davvero mancano nel nostro mondo sono la pace e l'amore, e io credo che con le canzoni e con una bellissima voce sia più facile arrivare alle persone, e se poi canti a una moltitudine di bambini, loro le sentono, perché sono là in mezzo a loro.

Cosa dicono i Daniels?

Nel mese di luglio Daniel Kwan e Daniel Scheinert, conosciuti anche come i Daniels, avevano messo a tacere le voci che davano per sicuro un seguito di Everything Everywhere All At Once dedicato al mondo dei social media. Avevano dichiarato che, per quel che li riguardava, l'avventura di Evelyn era conclusa. Ci viene da pensare che forse un sequel sarebbe per loro più interessante. E di spunti ce ne sono eccome nel film, o meglio di universi paralleli. E si potrebbe raccontare la storia di una Evelyn rockstar ma anche riprendere la Evelyn con le dita delle mani a forma di hot dog. O magari i registi potrebbero recuperare il girato che hanno lasciato fuori e partire da lì. Ovviamente queste sono solo supposizioni, e allora lasciateci dire che probabilmente la soluzione migliore sarebbe una serie tv di n puntate ognuna ambientata in un universo distinto.