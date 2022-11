Enys Men: ecco finalmente un horror dal trailer davvero promettente

News Cinema

Presentato a Cannes 2022 alla Quinzaine, e poi passato ai festival di Londra e di New York, questo folk horror diretto da Mark Jenkin verrà distribuito nel 2023, e speriamo davvero di poterlo vedere anche nei cinema italiani.

L'horror è un genere amatissimo. Certi risultati al botteghino delle scorse settimane lo confermano. E l'horror è il genere che meglio di tutti gli altri, spesso, riesce a raccontare il nostro presente.

Ma, al di la di tutto questo, è anche vero che non sempre gli horror che vi vengono proposti sono particolarmente interessanti: e quindi, quando ci si imbatte nel trailer di qualcosa che pare, invece, davvero promettente, è il caso di festeggiare.

Perché Enys Men, questo è il titolo del film in questione, è qualcosa che appare completamente diverso da quello che offre il panorama contemporaneo, che non ha nulla a che fare coi reboot, che rifugge i jump scare alla James Wan, che non è patinato e non ambisce nemmeno a essere un prestige horror come quelli di Ari Aster o Robert Eggers e similia.

No, Enys Men guarda dritto, ma senza plagi o eccessive reverenze, al passato glorioso del folk horror di The Wicker Man, e comunque a quel filone più weird e sotterraneo che lavora sulla paura in maniera più sottile e disturbante.

Diretto da Mark Jenkin, uno che aveva fatto molto parlare di sé con un film girato in 16mm e intitolato Bait, Enys Men è stato presentato alla Quinzaine al Festival di Cannes 2022 e poi ai festival di Londra e New York. Anche in questo caso il film, ambientato negli anni Settanta, nel 1973 per la precisione, su una remota isola al largo della costa del Cornovaglia, è girato in 16mm e racconta con uno stile personale ed eccentrico la storia di una naturalista volontaria (l'attrice Mary Woodvine) che lì arriva per studiare un fiore molto raro, ma che vede il suo soggiorno trasformarsi in un'esperienza metafisica che la porterà a chiedersi - e noi con lei - se quello che le sta accadendo sia reale o meno.

Questo è l'affascinante trailer di Enys Men, che debutterà in sala nel corso del 2023 e che speriamo qualche attento distributore di casa nostra sarà in grado di portare anche nei cinema italiani.