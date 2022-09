Enola Holmes 2: il primo trailer del nuovo giallo con Millie Bobby Brown in arrivo a novembre su Netflix

News Cinema

La sorella minore di Sherlock Holmes ritorna per risolvere un nuovo mistero. Il film Enola Holmes 2 si presenta nel primo trailer.

Potreste essere tra coloro che su Netflix hanno apprezzato il fantasioso spin-off di Sherlock Holmes, tratto dal primo della serie di romanzi The Enola Holmes Mysteries firmati da Nancy Springer. La scrittrice ha inventato il personaggio di Enola Holmes, sorella minore del celebre Sherlock, per dare vita alla risoluzioni di nuovi misteri nella Londra Vittoriana strizzando l'occhio ai lettori adolescenti.

La protagonista Millie Bobby Brown, resa popolarissima dala serie Stranger Things, con il primo film esordiva a soli 16 anni nelle vesti di produttrice. L'idea di farne una saga è sempre stata l'idea di partenza e ora, due anni più tardi, arriva il sequel.

Proseguendo senza soluzione di continuità il lavoro precedente, il regista Harry Bradbeer e lo sceneggiatore Jack Thorne si sono dedicati a Enola Holmes 2 mentre Millie Bobby Brown era impegnata con le riprese della quarta stagione di Stranger Things. Non rivedremo nel cast Sam Claflin. Ritornano invece Helena Bonham Carter (Eudoria Holmes), Louis Partridge (Tewkesbury), Adeel Akhtar (Lestrade) e Henry Cavill (Sherlock Holmes).

Enola Holmes 2: il trailer della nuova avventura della sorella di Sherlock Holmes