Ennio vince il Nastro d'Argento 2022 per il Documentario dell’anno

Nel giorno in cui raggiunge a quasi 1 milione di Euro di incasso, Ennio viene premiato dal Sindacato dei Giornalisti Cinematografici italiani, che gli assegnano il Nastro d'Argento 2022 per il Documentario dell'anno. Un riconoscimento arriva anche dal Sindacato Critici Cinematografici Italiani.

Il documentario Ennio, dedicato a Ennio Morricone e diretto da Giuseppe Tornatore, si è appena aggiudicato il Nastro d’Argento 2022 per il Documentario dell'anno. Lo rende noto il Direttivo, appena rinnovato, del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, aprendo così la settantaseiesima edizione dei premi riservati al cinema italiano. In una nota del Direttivo, che sarà in carica fino al termine del 2024, si legge, a commento del riconoscimento:

È un Nastro alla passione, alla ricerca, al racconto d’autore di un protagonista eccezionale che rende unica l’emozione di un film che, oltre la musica e il cinema, trasmette il senso profondo di un omaggio che rappresenta, insieme, viaggio sentimentale e grande cinema, lectio magistralis e racconto di una genialità assoluta nata in un mondo di disarmante semplicità. Nel film la ricostruzione di un percorso che affascina lascia storditi non solo dalla magia delle note, ma dalla potenza emotiva che filtra dalle immagini e soprattutto dalle parole. E ci fa sentire un senso di profonda nostalgia per il 'nostro' Morricone ma anche per quel cinema così grande e irripetibile.

Il trionfo al botteghino di Ennio

Ennio, che è arrivato nelle sale cinematografiche giovedì 17 febbraio, ha conquistato il terzo posto nel boxoffice italiano del weekend. In quattro giorni di programmazione il film ha guadagnato 650.000 Euro, che diventano 968.000 se si contano anche i due giorni di proiezioni in anteprima. Sono stati in molti a festeggiare questo successo, a cominciare da Andrea Occhipinti della Lucky Red, che lo distribuisce in collaborazione con TIMVISION. Ecco la dichiarazione di Occhipinti:

Con Ennio di Tornatore i cinema si sono riempiti. Il film ha già incassato un milione di euro. La gente torna ad avere fiducia e ha voglia di emozioni. Il pubblico si era già innamorato del film nelle anteprime di fine gennaio, dove ogni proiezione veniva salutata da un applauso caloroso: questo ha generato un forte passaparola, che siamo certi continuerà a trainare il film verso grandi risultati nelle prossime settimane.

Un premio anche dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani

Ennio racconta l'autore di quasi 500 colonne sonore con partecipazione e stima. Il documentario contiene una lunga intervista di Giuseppe Tornatore a Morricone, che ha scritto le musiche per quasi tutti i film del regista. Ci sono poi immagini d'archivio, scene di film e interviste ad amici e collaboratori del maestro. Ennio è un affettuoso omaggio al talento di un uomo che non sapeva di essere un genio e che volentieri si è aperto fino a commuoversi. Presentato Fuori Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e al Bif&st, Ennio è stato designato Film della critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani con questa motivazione:

Una partitura per immagini che ci porta letteralmente dentro al lavoro di Ennio Morricone, al farsi stesso del cinema come 'montaggio delle attrazioni'. Giuseppe Tornatore supera ogni intento agiografico in un documentario che, a dispetto del linguaggio tradizionale, diventa laboratorio di invenzioni e scoperte plurime. Le due ore e mezzo del film non sembrano neppure sufficienti a una materia esplosiva, magnetica, decisamente inesauribile.