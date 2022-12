Ennio di Giuseppe Tornatore in Ultra HD 4K e Blu-ray, in Dolby Atmos il documentario su Ennio Morricone

News Cinema

Edizione speciale da collezione (e da regalo) quella digitale di Ennio, il documentario che Giuseppe Tornatore ha dedicato allo scomparso maestro Ennio Morricone. Include contenuti extra.

Il documentario Ennio, affettuoso omaggio di Giuseppe Tornatore al maestro scomparso Ennio Morricone, è disponibile in Ultra HD 4K + Blu-ray, in un'edizione speciale da collezione, con booklet, contenuti speciali e una presentazione sonora all'altezza del suo compito: ricordare uno dei grandi della storia del cinema mondiale.



Ennio: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Ennio Morricone nel documentario di Giuseppe Tornatore in Ultra HD 4K e Blu-ray

Con un incasso di 2.800.000 euro, un Nastro d'Argento e tre David di Donatello vinti (miglior documentario, montaggio e suono), è disponibile ora in Ultra HD 4K e Blu-ray, in edizione da collezione, il film Ennio di Giuseppe Tornatore, racconto della figura di Ennio Morricone e omaggio a un grande amico e collaboratore artistico.

Tra immagini d'archivio e testimonianze di artisti che incrociarono la sua strada col maestro, come Bernardo Bertolucci, Oliver Stone, Quentin Tarantino, Marco Bellocchio, Dario Argento, Clint Eastwood e Bruce Springsteen, il film si propone di indagare su Morricone al di là del luogo comune: per capire la sua tendenza alla sperimentazione e il suo amore per la musica assoluta.

Il cofanetto di Ennio contiene la versione Ultra HD 4K con mix Dolby Atmos, supervisionato dallo stesso Tornatore e dall'ingegnere del suono Fabio Venturi. Nel Blu-ray ci sono invece la versione 1080p del film e i contenuti extra, che comprendono un'intervista a Giuseppe Tornatore, il backstage del documentario, il trailer e l'approfondimento "Ennio: la democrazia dei suoni".