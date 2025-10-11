Elvira Notari. Oltre il silenzio: arriva al cinema un importante documentario sulla prima donna regista italiana

News Cinema

Alla figura recentemente riscoperta della pioniera del cinema italiano Elvira Notari è dedicato un illuminante documentario di Valerio Ciriaci, al cinema dal 13 ottobre.

C'è stato un tempo, e purtroppo non è ancora del tutto passato, in cui anche in Italia le donne erano – per legge – esseri di serie B. Non potevano votare, firmare contratti, svolgere certe professioni, per quanto dotate e intelligenti fossero. Semplicemente il loro ruolo era relegato a quello di mogli e madri di famiglia e il marito era l'unica figura che contava nella società. Molte di queste registe, scrittrici, musiciste e pittrici sono state riscoperte in seguito grazie ai movimenti femministi e alla tenacia di alcuni ricercatori, storici del cinema e archivisti di entrambi i sessi interessati alla verità. Con gli anni, grazie a loro, la figura di una donna straordinaria come Elvira Notari è riemersa dall'oblio, acquistando il posto che le compete in una storia del cinema sempre raccontata al maschile. Nata a Salerno nel 1979 col nome di Elvira Coda, si trasferisce con la famiglia a Napoli, dove incontra e sposa il fotografo Luigi Notari. Il cinema è appena nato ed è lei che convince il marito a investire su quel nuovo mezzo di comunicazione e intrattenimento.

Con la Dora Film, che di fatto presiede anche se è intestata a Luigi, mette su un'impresa di famiglia in cui coinvolge tutti i parenti, incluso il figlio come attore, scrive e dirige sessanta lungometraggi e svariati documentari, questi ultimi dedicati alle feste patronali e spesso commissionati dagli emigrati in America che hanno nostalgia di casa e hanno successo al punto che la società apre per un periodo una filiale newyorkese. Le storie di finzione che Elvira racconta sono melodrammi e sceneggiate ispirate alle canzoni popolari napoletane e mettono in scena la violenza maschile nei confronti di donne che cercano di ribellarsi al loro destino, sullo sfondo di ambienti popolari reali, tanto da essere considerati per certi versi antesignani del Neorealismo. Il cinema muto napoletano grazie a lei diventa famosissimo, ma con l'avvento del fascismo, la cui propaganda vuole un'Italia rinnovata, positiva e priva di povertà e delinquenza, i suoi film vengono censurati e messi al bando. Nel 1930, all'improvviso, Elvira lascia il cinema e si ritira a Cava dei Tirreni da sola, affidando una terza figlia ad un orfanotrofio. Non lascia niente di scritto e di lei esiste una sola foto. Per fortuna qualcosa del suo lavoro (tre lungometraggi, due brevi documentari e qualche frammento) viene recuperato e nel documentario Elvira Notari. Oltre il silenzio possiamo vedere non solo esempi del suo lavoro ma assistere ai semi che la sua riscoperta ha gettato e che germogliano in vari progetti artistici contemporanei.

A parlare sono le persone che le hanno dedicato una parte della loro vita e dei loro studi e che si sono imbattute nel corso del loro lavoro e delle loro ricerche in questa figura misteriosa, che è stato necessario riscoprire per darle il suo posto nella storia del cinema: Gian Luca Farinelli, Giuliana Muscio, Mario Franco, Simona Frasca, l'attore Pippo Santonastaso (legato da vincoli di parentela alla Notari), Matteo Cirillo, Michele Signore, Antonella Monetti, Maria Assunta Pimpinelli, Lucio Senatore e Giuseppe Solla. Ma abbiamo anche occasione di ascoltare in una vecchia intervista Eduardo, il figlio attore di Elvira Notari, onnipresente nei suoi film fin da bambino, mentre Teresa Saponangelo ricrea con grande intensità la regista in un servizio fotografico, in un continuo rimando tra passato e presente. Quella di Elvira per certi versi è una vicenda simile a quella della regista e produttrice, pioniera del cinema francese Alice Guy-Blanché, con la differenza che quest'ultima è stata celebrata dal suo paese quando era ancora in vita, mentre di Elvira Notari – su cui oggi esistono saggi, romanzi e a cui di recente è stata dedicata una parte della mostra InVisibili a Roma – si era persa ogni traccia e ogni memoria e nemmeno la sua famiglia ne parlava. Una figura enigmatica, la sua, su cui il bel documentario di Valerio Ciriaci getta una luce necessaria, perché è importante ricordare non solo lei, ma tutte le donne libere, indipendenti e intelligenti, costrette dalla storia a sottostare a regole assurde, senza nemmeno potersi prendere il merito delle loro eccezionali imprese.