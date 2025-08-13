TGCom24
Home | Cinema | News | Eleanor the Great: ecco il trailer del primo film da regista di Scarlett Johansson
Schede di riferimento
Eleanor the Great
Anno: 2025
Eleanor the Great
Scarlett Johansson
Scarlett Johansson
News Cinema

Eleanor the Great: ecco il trailer del primo film da regista di Scarlett Johansson

Presentato in prima mondiale allo scorso Festival di Cannes, l'esordio di Scarlett Johnasson dietro la macchina da presa vede protagonista l'attrice June Squibb. Ecco trailer e trama di Eleanor the Great.

Eleanor the Great: ecco il trailer del primo film da regista di Scarlett Johansson

Tre sono stati gli attori di chiara fama che hanno presentato allo scorso Festival di Cannes i loro esordi alla regia: Kristen Stewart con The Chronology of Water, Harris Dickinson con Urchin e Scarlett Johansson con Eleanor the Great. Quest'ultimo debutterà a settembre nei cinema americani (da noi, non ha al momento una distribuzione) e ecco allora fare la sua apparizione online il primo trailer ufficiale, che vi proponiamo qui di seguito.
Basato su un copione di Tony Kamen, Eleanor the Great - a Cannes nella sezione Un Certain Regard - racconta la storia di Eleanor Morgenstein, una signora di 94 anni che, dopo la morte della sua migliore amica, lascia la Florida per trasferirsi a New York, dove finisce per creare un improbabile rapporto di amicizia con una studentessa 19enne, Nina. Per interpretare questi due personaggi la neo-regista ha voluto June Squibb, l'attrice americana dalla ritrovata celebrità grazie al recente Thelma, e la giovane attrice inglese Erin Kellyman. Completano il cast Chiwetel Ejiofor, Jessica Hecht, Rita Zohar e Will Price.

Eleanor the Great: il trailer ufficiale del film

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Eleanor the Great
Anno: 2025
Eleanor the Great
Scarlett Johansson
Scarlett Johansson
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Spider-Man: Brand New Day, Sadie Sink avvistata sul set?
news Cinema Spider-Man: Brand New Day, Sadie Sink avvistata sul set?
Deadpool in Avengers: Doomsday? Ryan Reynolds suggerisce una nuova pista
news Cinema Deadpool in Avengers: Doomsday? Ryan Reynolds suggerisce una nuova pista
Dragon Trainer in digitale, il regista: "Una storia che celebra tutti gli outsider del mondo"
intervista Cinema Dragon Trainer in digitale, il regista: "Una storia che celebra tutti gli outsider del mondo"
American Pie 26 anni dopo: la scena iconica non era sul copione (e rischiò il divieto ai minori)
news Cinema American Pie 26 anni dopo: la scena iconica non era sul copione (e rischiò il divieto ai minori)
Dal Multiverso ai nuovi X-Men, tutti i film MCU in uscita dopo I Fantastici 4: Gli Inizi
news Cinema Dal Multiverso ai nuovi X-Men, tutti i film MCU in uscita dopo I Fantastici 4: Gli Inizi
Gioia mia, l'estate speciale di un bambino e dell'anziana zia acquisita al Locarno Film Festival
news Cinema Gioia mia, l'estate speciale di un bambino e dell'anziana zia acquisita al Locarno Film Festival
Frankenstein di nuovo popolare al cinema: tutti gli adattamenti in arrivo
news Cinema Frankenstein di nuovo popolare al cinema: tutti gli adattamenti in arrivo
Il club dei delitti del giovedì, il trailer italiano ufficiale del giallo in arrivo su Netflix
news Cinema Il club dei delitti del giovedì, il trailer italiano ufficiale del giallo in arrivo su Netflix
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Ghostbusters II
Pan - Viaggio sull'isola che non c'è
Letters to Juliet
Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto
Il Talento di Mr. Ripley
Infiltrato Speciale
L'Altro Volto della Speranza
Arac Attack - Mostri a otto zampe
Il mio grosso grasso matrimonio greco 2
Harry ti presento Sally
Samson - La vera storia di Sansone
Poly
Film stasera in TV