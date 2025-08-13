Eleanor the Great: ecco il trailer del primo film da regista di Scarlett Johansson

News Cinema

Presentato in prima mondiale allo scorso Festival di Cannes, l'esordio di Scarlett Johnasson dietro la macchina da presa vede protagonista l'attrice June Squibb. Ecco trailer e trama di Eleanor the Great.

Tre sono stati gli attori di chiara fama che hanno presentato allo scorso Festival di Cannes i loro esordi alla regia: Kristen Stewart con The Chronology of Water, Harris Dickinson con Urchin e Scarlett Johansson con Eleanor the Great. Quest'ultimo debutterà a settembre nei cinema americani (da noi, non ha al momento una distribuzione) e ecco allora fare la sua apparizione online il primo trailer ufficiale, che vi proponiamo qui di seguito.

Basato su un copione di Tony Kamen, Eleanor the Great - a Cannes nella sezione Un Certain Regard - racconta la storia di Eleanor Morgenstein, una signora di 94 anni che, dopo la morte della sua migliore amica, lascia la Florida per trasferirsi a New York, dove finisce per creare un improbabile rapporto di amicizia con una studentessa 19enne, Nina. Per interpretare questi due personaggi la neo-regista ha voluto June Squibb, l'attrice americana dalla ritrovata celebrità grazie al recente Thelma, e la giovane attrice inglese Erin Kellyman. Completano il cast Chiwetel Ejiofor, Jessica Hecht, Rita Zohar e Will Price.

Eleanor the Great: il trailer ufficiale del film