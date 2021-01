E’ morta Marion Ramsey, l’agente Laverne Hooks di Scuola di Polizia

News Cinema

Ci ha lasciato, a 73 anni, Marion Ramsey, che ha interpretato uno dei personaggi più simpatici della saga di Scuola di Polizia: la timida Laverne Hooks.

Marion Ramsey, che tutti ricorderemo come la Laverne Hooks di Scuola di polizia e relativi sequel, è morta ieri nella sua casa di Los Angeles. Aveva 73 anni. L'agenzia che la seguiva ha confermato la notizia a Variety e al momento si sa soltanto che era ammalata e quindi non si conosce esattamente il motivo della sua scomparsa.

Nella vita professionale di Marion Ramsey non c'è stata solamente la saga di commedie iniziata nel 1984 e terminata nel 1899 con Scuola di polizia 6 - La città è assediata. Nel 1964 l'attrice apparve nel musical Hello, Dolly! e negli anni '70 cominciò a dividersi fra teatro, cinema e televisione, recitando ad esempio in un episodio de I Jefferson e in Cos. Fu però il sopracitato Scuola di polizia, con quel personaggio di timido aspirante agente che non riusciva quasi a spiccicare parola e proprio non ce la faceva ad arrampicarsi e scavalcare un muro durante le lunghe giornate di allenamento, che le portò la celebrità, anche perché era facile identificarsi in qualcuno di così umano e tenero.

Successivamente Marion recitò in Beverly Hills 90210, ne La tata, per poi ritrovare Steve Guttenberg in Lavalantula e 2 Lava 2 Lantula!, entrambi spinoff della serie Sharknado. Dal 1992 al 1993 prestò la voce a D.I. Holler nella serie animata La Famiglia Addams e il suo ultimo film fu l'indipendente When I Sing, storia di una donna e del suo sogno di farsi strada nel mondo della musica.

Marion Ramsey sapeva anche cantare e diede il suo contributo alla lotta contro l'AIDS. Vogliamo ricordarla con una scena del primo Scuola di polizia nella quale dimostrava di avere grinta e self-control.

