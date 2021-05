Dungeons and Dragons: riprese iniziate!

News Cinema

Jonathan Goldstein, regista di Game Night con John Francis Daley, annuncia l'inizio riprese del loro nuovo film, l'attesa nuova versione di Dungeons & Dragons.

Sono iniziate il 29 aprile le riprese di Dungeons & Dragons, e il "finalmente" in questo caso è d'obbligo, visto che ci sono voluti letteralmente anni per riportare al cinema in maniera, si spera, soddisfacente, le avventure del celebre gioco di ruolo. A dare l'annuncio del via, con l'ormai d'obbligo foto del ciak, è stato Jonathan Goldstein, che, in coppia con John Francis Daley ha diretto Game Night, ha scritto Spider-Man: Homecoming e dirigerà adesso D&D.

Sul set nei ruoli principali ci sono Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page e Justice Smith. Il film completo, però, lo vedremo solo non si sa ancora quando nel 2022 o più probabilmente nel 2023.