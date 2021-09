Dune: Denis Villeneuve avrebbe voluto girare il secondo assieme al primo film

News Cinema

Arriva al cinema il 16 settembre l'atteso Dune e Villeneuve spiega che avrebbe voluto girare la seconda parte back to back ma ha dovuto rinunciare.

Dopodomani, 16 settembre, e dopo l'anteprima mondiale alla Mostra del cinema di Venezia, arriva al cinema Dune, l'attesissima rilettura dell'opera di fantascienza di Frank Herbert a opera di Denis Villeneuve che, come tutti sanno, non copre tutta la storia, che sarà raccontata in una seconda parte. Sempre se il film avrà successo e se la Warner acconsentirà a finanziarla.

In realtà, ha confessato Villeneuve a Variety, inizialmente aveva intenzione di girare i due film back to back, ovvero contemporaneamente, ma, per ragioni che non ha specificato, non gli è stato concesso:

"All'inizio volevo fare le due parti contemporaneamente, ma per diverse ragioni così non è stato e ho accettato la sfida di fare la prima parte e poi aspettare per vedere se il film suscita abbastanza entusiasmo". Il regista ha poi aggiunto: "Mentre facevo la prima parte, ci ho messo davvero tutta la mia passione, in caso che il film restasse unico. Ma sono ottimista".

A questo punto non resta che invitare tutti ad andare a vedere Dune, perché altrimenti (e non sarebbe la prima volta che succede), correremmo il rischio di avere una versione a metà dell'opera.