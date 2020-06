Dracula: nel film di Karyn Kusama il conte vampiro sarà classico ma non un eroe romantico

News Cinema

La trasposizione diretta da Karyn Kusama del Dracula di Bram Stoker sarà fedele al libro e conterrà diversi punti di vista, compreso quello del mostro.

Cosa sapevamo fino ad oggi del Dracula con la regia di Karyn Kusama? Semplicemente che non rappresentava un ritorno del Monsterverse Universal ma che era targato Blumhouse e che avrebbe avuto un budget ridotto, proprio come L'uomo invisibile, costato appena 7 milioni di dollari. Ci era giunta notizia, infine, che a candidarsi per il ruolo del protagonista era stato Sebastian Stan, che aveva scritto alla Kusama, dicendole di essere il cadidato perfetto. Adesso abbiamo qualche informazione in più che ci arriva dalla stessa regista, che ricordiamo per Jennifer's Body, The Invitation e il film con Nicole Kidman Destroyer.

Mentre era ospite del podcast The Kingcast, nel quale si parlava del romanzo di Stephen King "Carrie" e dell'adattamento cinematografico di Brian De Palma, la Kusama ha dichiarato innanzitutto che la sua versione di Dracula sarà "una trasposizione piuttosto fedele del romanzo di Bram Stoker". Il film, inoltre, "sfrutta in un certo modo un elemento che è stato trascurato negli adattamenti passati di Dracula: l'idea di una pluralità di voci. Il libro è pieno di diversi punti di vista e l'unico punto di vista al quale non abbiamo accesso è quello dello stesso Dracula. Quindi mi limito a dire che in un certo senso questa sarà una trasposizione intitolata Dracula in cui forse non troveremo l'eroe romantico che abbiamo visto nelle precedenti versioni di Dracula".

Dalle parole della regista il film sembra assai interessante e l'idea di entrare nella mente e nei pensieri del temibile vampiro ci intriga non poco. Visto lo stile particolarissimo della Kusama, dobbiamo aspettarci qualcosa di visionario che nello stesso tempo conservi un che di classico, considerata l'annunciata fedeltà all'opera di Stoker. Purtroppo dovremo aspettare un bel po’ per vedere il film, visto che le lavorazioni cinematografiche sono ancora interrotte a causa della pandemia di Covid-19. E’ bello però sapere che ritroveremo un personaggio che tanto amiamo e che è stato l'ultima volta al cinema nel 2014 in Dracula Untold, nel quale aveva il volto di Luke Evans.