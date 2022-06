Dopo Thor Love and Thunder ci sono ancora tante storie da raccontare: Kevin Feige parla del futuro

News Cinema

Presentando alla stampa il quarto film dedicato al dio asgardiano Thor, ovvero Thor: Love and Thunder, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha aperto molte possibilità per il personaggio e ha dato appuntamento al Comic-Con per annunci sui futuri progetti.

Parafrasando Carlo V, potremmo quasi dire che sull'Impero Marvel non tramonta mai il sole, tanto è esteso. Merito soprattutto del presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, che non solo non è invecchiato di un giorni da quando lo incontrammo in occasione del primo film degli Avengers (esattamente 10 anni fa!) ma che continua a portare avanti come un panzer i piani quinquennali dei suoi cinecomic. Nonostante i ritardi dovuti all'inatteso arrivo di una pandemia e la conseguente crisi cinematografica mondiale. Insomma, anche se non dice molto, sicuramente Kevin Feige ha già tutto chiaro in testa e tenere in moto una macchina del genere richiede una personalità davvero notevole. Durante l'incontro con la stampa per la presentazione di Thor: Love and Thunder, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni.

4 film dedicati a Thor: cosa ama il pubblico del personaggio?

"Credo che il pubblico risponda a Chris Hemsworth e a tutto quello che sa fare. Certamente Taika ha portato fuori un'altra dimensione che è sempre stata presente in Chris. Fin dall'inizio ci sono stati momenti, ripensando alle interviste realizzate per i press kit elettronici tra i primi due film, sul set nel New Mexico, in cui mi chiedevo, “ma sta tentando di essere divertente? O è...No, è divertente, è spassoso!". L'altro giorno ho visto una clip di Avengers: The Age of Ultron in cui lui cercava di consolare Ruffalo (Hulk) per aver sterminato un po' di gente, ed è così divertente, ha dei tempi comici così perfetti! Taika ci ha detto: “Ma perché gli fate solo impugnare il martello e scatenare fulmini? Facciamolo, ma sfruttiamo anche a tutto quello che Chris sa fare. Penso che sia questo che piace al pubblico. Per tanto tempo ci siamo chiesti: “è un dio scandinavo, come facciamo a renderlo verosimile?" Abbiamo passato così tanto tempo a fare in modo che il pubblico lo amasse, che adesso che è totalmente con lui abbiamo potuto fare il quarto film".

Ci saranno altre avventure di Thor in futuro?

Alla domanda su cosa verrà per Thor, dopo Thor: Love and Thunder, Kevin Feige lo ha dipinto come aperto a diverse possibilità. Chris Hemsworth è molto legato ad un personaggio con cui è cresciuto e maturato e da quanto ha dichiarato sembra intenzionato a interpretarlo ancora. Questa la risposta di Kevin Feige:

"La risposta alla domanda: avete raccontato tutte le migliori storie di Thor dei fumetti nei film?, la risposta è no. Ce ne sono un sacco. E ho sempre detto che il nostro interesse nel fare altre storie ha a che fare in qualche modo con la continuazione del personaggio. Riguarda quasi esclusivamente la continuazione dell'esperienza con l'attore e poter vedere... penso a tutto il nostro cast, non come ai loro singoli personaggi, ma come agli interpreti Marvel che dentro quei personaggi possono crescere, evolvere e cambiare. E se prendiamo i fumetti come guida, ci sono tante altre incarnazioni di Thor che dobbiamo ancora vedere".

Il misterioso annuncio al Comic-Con di San Diego

Infine, nel suo terzo intervento in conferenza stampa, Kevin Feige ha risposto a una domanda sulla prossima partecipazione al Comic-Con di San Diego, che si svolgerà dal 21 al 24 luglio, per dire che sì, la Marvel ci sarà:

"Saremo al Comicon il mese prossimo e siamo elettrizzati, sarà la prima volta da quando, 3 anni fa, siamo saliti sul palco a parlare di questo film e di molti altri. E ora credo che quasi, non tutto, ma quasi tutto quello di cui abbiamo parlato tre anni fa sia uscito. Quindi sì, non vediamo l'ora di andarci e parlare del futuro".

Sul futuro si aprono le scommesse: si inizierà a parlare della fase 5, anche se la 4 non è ancora conclusa? Sapendo appunto quanto in anticipo la Marvel progetti i suoi film, non è da escludere, ma non ci resta che aspettare e intanto andare a vedere Thor: Love and Thunder il 6 luglio al cinema.