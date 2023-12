Dopo Povere Creature! Emma Stone e Yorgos Lanthimos di nuovo insieme per un quarto film

News Cinema

Il regista Yorgos Lanthimos rivela di stare già lavorando a un terzo film con Emma Stone, dopo La favorita, Povere Creature! e l'ancora inedito Kind of Kindness.

Spesso, nel cinema, ci sono attrici che diventano muse di un regista, a volte condividendo con lui anche la vita privata, altre volte, come il caso di cui parliamo, semplicemente diventando per lui fonte di ispirazione creativa. Così è, appunto, per Yorgos Lanthimos e Emma Stone, che, dopo La favorita, Povere creature!, Leone d'oro al festival di Venezia e l'ancora inedito Kind of Kindness, si apprestano a lavorare insieme per la quarta volta, come ha dichiarato il regista durante una puntata del podcast "Little Gold Men". E sarebbe addirittura la quinta volta, ee contiamo il cortometraggio Bleat.

Yorgos Lanthimos ed Emma Stone: non c'è due senza tre né tre senza quattro...

Nell'intervista in questione, Lanthimos ha detto che "non appena finiamo un film iniziamo a parlare del successivo. Così abbiamo girato questo film a New Orleans (Kind of Kindness, ndr), che è adesso al montaggio, Povere Creature sta uscendo adesso e stiamo parlando di fare di nuovo qualcosa insieme dopo". Insomma, Lanthimos non ha alcun desiderio di mollare la sua attrice preferita. Quanto al progetto in questione, ancora non si sa niente, anche se potrebbe trattarsi del remake del film sudcoreano Save the Green Planet!, o l'adattamento del romanzo western gotico di Richard Brautigan "Hawkline Monster", o di quello di Jim Thompson "Pop. 1280" (in Italia pubblicato anche col titolo "Colpo di spugna" e già portato al cinema da da Bertrand Tavernier), tutti progetti a cui Lanthimos ha accennato nel tempo. L'unica cosa certa, a questo punto, è che non mancherà Emma Stone. Quanto a Kind of Kindness, ci si aspetta che venga presentato a Cannes o Venezia l'anno prossimo. Il film è stato girato durante la lunga post-produzione di Povere Creature!, che, in Italia, arriverà al cinema il 25 gennaio.