Doctor Strange nel Multiverso della Follia - Una scena tagliata conferma la presenza del Balder the Brave di Daniel Craig

Non è la prima volta che Balder the Brave viene "tagliato" da un film. In quali altri cinecomic sarebbe quindi dovuto comparire?

Daniel Craig è fra gli attori più chiacchierati del momento. Tornato di recente nei panni di Benoit Blanc in Glass Onion - Knives Out, la star è stata inoltre spesso associata, in queste settimane, al MCU. Alcuni rumor, infatti, sostengono che avrebbe dovuto intepretare Balder the Brave, asgardiano legato alla famiglia di Thor. Un'immagine condivisa in queste ore su Twitter - proveniente dal set di Doctor Strange nel Multiverso della Follia - sembra confermare questa teoria. La scena, poi tagliata dal minutaggio finale, ritrae infatti qualcuno accasciato per terra dopo essere stato colpito da una lama. E, ad un primo sguardo, il personaggio in questione sembrerebbe proprio Balder.

A new image from #MultiverseOfMadness has been released of a dead Balder the Brave and Wanda at the Illuminati Headquarters.



Daniel Craig was set to play the character in the film. pic.twitter.com/t9ilrbx2V2 — Scarlet Witch News (@scarletwnews) December 30, 2022

Balder the Brav e - In quali film del MCU sarebbe dovuto comparire?

Balder the Brave è conosciuto, nel mondo dei fumetti, come uno dei fratellastri di Thor e Loki. Per il Dio del Tuono la famiglia ha sempre giocato un ruolo fondamentale ed è quindi molto strano che nel MCU la figura di Balder non abbia mai trovato il giusto spazio. In realtà, però, nei piani dei Marvel Studios l'introduzione dell'asgardiano è da sempre uno dei punti fondamentali - nonostante poi il personaggio venga sempre "tagliato" -, come confermato anche dal costumista Graham Churchyard ai microfoni di ComicBook.com:

Ci siamo spinti molto in là quando abbiamo cominciato a progettate Balder the Brave, per poi aspettare che facessero il casting. Ci ho lavorato a lungo, portandolo alla fase di prototipo in cui sperimentavamo il suo design estetico, sempre in attesa dell'attore che lo avrebbe interpretato. Povero Balder the Brave, è quasi riuscito a venir fuori in Thor 1, 2 e 3. Ho visto i disegni nel libro d'archivio della Marvel del suo elmo, che risalgono al Thor di Kenneth Branagh. Sta aspettando di comparire da molto tempo ma non credo che lo vedremo presto.

Uno dei motivi del ritardo nell'apparizione di Balder the Brave, almeno negli ultimi anni, pare inoltre essere legato alla pandemia da Covid-19. Stando sempre alle parole di Churchyard, "reclutare" attori non americani è stato praticamente impossibile durante le prime fasi dell'emergenza sanitaria. Affermazione che conferma il potenziale coinvolgimento di Daniel Craig, di origini britanniche. Al momento, però, l'attore ha negato la sua presenza all'interno del MCU, affermando che il lockdown ha contribuito all'aumento di rumor non verificati. Balder the Brave sarebbe dovuto comparire, in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, nella sequenza ambientata nel quartier generale degli Illuminati. La sua apparizione - se confermata - potrebbe dunque essere posticipata ad un altro momento crossover del MCU, come l'attessissimo Avengers: The Kang Dynasty. Non resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti.