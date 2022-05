Doctor Strange nel Multiverso della Follia primo al boxoffice in Italia e nel mondo

News Cinema

Doctor Strange nel Multiverso della Follia prevedibilmente sveglia con violenza il botteghino italiano del weekend, ma non scherza nemmeno negli States, dove s'insinua tra i migliori risultati pre-pandemia e segna un record per l'IMAX.

L'esplosione al boxoffice italiano del weekend e a livello internazionale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia era prevedibile, ma di quali numeri parliamo? Per quanto riguarda l'Italia, in cinque giorni il film di Sam Raimi con Benedict Cumberbatch ha incassato 8.291.000 euro, collocandosi quindi al secondo posto dei migliori esordi della stagione, dopo gli 11 di Spider-Man No Way Home ottenuti nello stesso numero di giornate. Di questo passo il film raggiungerà facilmente anche il secondo posto assoluto degli incassi stagionali, superando i 10.200.000 di The Batman. Doctor Strange 2 è stato il responsabile di un monumentale +209% (!!!) nei numeri Cinetel riguardanti le presenze al cinema, rispetto allo scorso fine settimana! Eccellente anche il risultato del film Marvel negli Usa: il primo weekend ha fatto registrare 185 milioni di dollari, oltre le aspettative. Ricordiamo infatti che un responso simile mancava ai Marvel Studios da tempo, perché No Way Home è a conti fatti un prodotto Sony.

Una partenza che colloca Doctor Strange 2, con i suoi 450 milioni di dollari di globale attuale, al quarto miglior esordio mondiale di un film del Marvel Cinematic Universe, dopo Avengers: Endgame, Spider-Man: No Way Home e Avengers: Infinity War. Da notare che 33 di quei 185 milioni americani si riferiscono a biglietti IMAX, tanto che il film è finito nella top 10 dei migliori esordi su schermo gigante (quinto nella storia Marvel), quasi a sottolineare l'importanza dell'esperienza del grande schermo in questo caso.