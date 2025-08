Do Not Enter: il trailer di un nuovo horror targato Lionsgate da un romanzo dell'autore di Rambo

News Cinema

L'estate è sempre stato un periodo fortunato per il genere horror. In America sta per uscire Do Not Enter, un film della Lionsgate. La fonte è un romanzo di David Morrell. Ecco il trailer.

Estate, tempo di horror. Da quelli belli (o elevated, come li chiamano oggi) a quelli per ragazzi, che amano vedere i loro coetanei destinati a fini orrende sul grande schermo. A giudicare dalle immagini, deve appartenere a quest'ultimo genere Do Not Enter, ammonimento che nessuno, nemmeno gli spettatori di questo tipo di horror, prende mai sul serio (per fortuna, altrimenti certe storie finirebbero ancor prima di nascere). Prodotto dalla specialista Lionsgate, è diretto da Marc Klasfeld, è scritto da Stephen Susco, Spencer Mandel e Dikega Hadnot e tratto da un libro del 2005 intitolato "‘Creepers’" di David Morrell. (sì, proprio l'autore di Rambo). Questo intanto è il trailer.

Do Not Enter: la trama e il cast

Del giovane cast di Fo Not Enter fanno parte Jake Manley, Adeline Rudolph, Francesca Reale, Shane Paul McGhie, Kai Caster, Javier Botet (l'attore spagnolo specializzato in ruoli di mostri),oltre a Nicholas Hamilton, Brennan Keel Cook, Catrina Shank e Laurence O’Fuarain. Questa la trama ufficiale: I Creeper sono esploratori urbani in cerca di emozioni, che amano spingersi al limite. La loro ultima impresa - un live streaming dall'abbandonato Paragon Hotel in New Jersey - è quella più grande tentata fino ad ora. Col suo passato di mafiosi, presunti fantasmi e un vociferato bottino nascosto di 300 milioni di dollari, il Paragon è l'erba gatta dei Creeper, un modo sicuro per incrementare la loro fanbase. Ma la paura ha altri progetti. Osando entrano nel Paragon, senza curarsi degli avvertimenti, i Creeper respingono pericolosi rivali, mentre creature soprannaturali danno loro la caccia tra le ombre, mettendone alla prova la resistenza, la salute mentale e la volontà di pagare la fama a caro prezzo.