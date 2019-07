Distribuzione Indipendente presenta a Riccione la rivoluzionaria piattaforma Auri Movies

News Cinema

Abbiamo incontrato il presidente Giovanni Costantino per capire come funziona il coraggioso progetto.

Oltre al supporto ai giovani autori del film low budget Daitona, uscito in sala a Roma pochi giorni fa, e ai documentari sul mondo del cinema Figli del set di Alfredo lo Piero e Gli angeli nascosti di Luchino Visconti per la regia di Silvia Giulietti che arriveranno prossimamente, Distribuzione Indipendente scuote il Palazzo dei Congressi di Riccione con un'idea rivoluzionaria. Auri Movies è il nome della piattaforma online che punta a mettere in contatto diretto esercenti e produttori semplificando l'iter distributivo.

Ma lasciamo che a parlarne sia lo stesso Presidente della società Giovanni Costantino, incontrato nel corso di Ciné - Giornate di Cinema.