Dick Van Dyke, 98 anni e non sentirli: una settimana di feste e allegria per la leggenda di Hollywood

Il 13 dicembre il comune di Malibu ha istituito il Dick Van Dyke Day in onore del leggendario interprete di Mary Poppins, che ha compiuto 98 anni in splendida forma.

Un vecchio proverbio duceva: "gente allegra il ciel l'aiuta". E deve essere proprio vero se guardiamo la straordinaria vitalità e longevità di Dick Van Dyke, che al termine di una settimana di festeggiamenti, tra Hollywood, Disney e Malibu, dove risiede, ha compiuto 98 incredibili anni mercoledì 13 dicembre. In suo onore, come potete vedere qua sotto (al termine delle immagini parte il video della cerimonia) il comune di Malibu gli ha dedicato il Dick Van Dyke Day. Ma non è tutto: la fotografa australiana Laura Johansen ha inaugurato a novembre una mostra di ritratti, realizzati negli ultimi 8 anni, Moments in Time, aperta fino al 5 gennaio. Per l'occasione è stato chiesto ai fan di tutto il mondo di mandare una foto e un messaggio di auguri da inserire in un libro.

Dick Van Dyke: il segreto della sua longevità

Dick Van Dyke, cantante, attore e ballerino, in Italia è conosciuto soprattutto per il ruolo di Bert, il fantasioso spazzacamino amico di Mary Poppins, forse per Chitty Chitty Bang Bang e sicuramente per Un detective in corsia, dove recitava col figlio Barry Van Dyke. Ma non dimentichiamo certo il Dick Van Dyke Show e il musical Bye Bye Birdie, per il quale ha vinto il Tony Award. E siamo sicuri che la sua apparizione ne Il ritorno di Mary Poppins sia stato per molti il momento più bello ed emozionante del film. Come vedete nel video qua sotto, registrato la scorsa domenica, Van Dyke si tiene in forma cantando col suo gruppo, chiamato appropriatamente i Vantastix. Parlando del segreto della sua longevità, l'attore ha detto di non esser mai cresciuto, restando bambino, e l'ha attribuita anche all'amore per la terza moglie Arlene Silver, una truccatrice che ha sposato nel 2012, di ben 45 anni più giovane di lui e con cui è molto affiatato. Recentemente, l'attore è tornato davanti le telecamere nella soap Il tempo della nostra vita. Qualunque sia il suo segreto per essere tanto in forma, sicuramente l'allegria che emana e che ha portato nel mondo ne è una componente importante. Siamo felici di averlo ancora tra noi e gli auguriamo di arrivare a superare anche i prossimi compleanni. Comunque andrà, la sua è stata una vita ben spesa.

(foto di @Laura Johansen dal suo profilo Instagram @alauradesign)