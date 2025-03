Demon Slayer: Il Castello dell’Infinito ha una data d'uscita italiana

News Cinema

Sony e Crunchyroll hanno ufficializzato la data d'uscita italiana del primo lungometraggio anime della trilogia che concluderà la saga di Demon Slayer. A fine estate ci aspetta al cinema Il Castello dell'Infinito, per lottare con gli Ammazzademoni contro Muzan!

La saga di Demon Slayer volge al termine... e il gran finale si celebra a settembre, perché è stata comunicata ufficialmente la data d'uscita al cinema di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Il Castello dell'Infinito, primo atto della trilogia di lungometraggi anime che concluderanno l'adattamento del manga di Koyoharu Gotōge. Sono ormai sei anni che il pubblico mondiale ha imparato a conoscere l'avventura dell'Ammazzademoni Tanjiro e di sua sorella Nezuko. Lo scontro finale si avvicina...



Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito: Il Nuovo Teaser Trailer del Film con l'annuncio della data di uscita al cinema in Italia - HD

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Il Castello dell'Infinito, verso la fine della saga

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Il Castello dell'Infinito, diretto da Haruo Sotozaki, sarà al cinema dall'11 settembre 2025, doppiato in italiano o solo sottotitolato, distribuito da Sony Pictures per Crunchyroll, la piattaforma della famiglia Sony interamente devota agli anime. L'opera originale di Gotōge ha registrato cifre record: i 23 volumi del manga hanno venduto nel mondo oltre 150 milioni di copie, specialmente dopo che dall'aprile 2019 la loro traduzione in anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, a cura dello studio Ufotable, ne ha diffuso nel mondo tutte le epiche qualità. Ha appassionato diverse fasce di pubblico il viaggio dell'eroe Tanjiro, costretto a diventare un Ammazzademoni per vendicarsi del demone Muzan, che ha semitrasformato sua sorella Nezuko in una di loro: grazie all'aiuto dei Pilastri, i migliori Ammazzademoni in circolazione, deve arrivare fino alla cima della piramide di malvagità, con la speranza anche di capovolgere il destino di Nezuko.

Questa proposta cinematografica arriva dopo il film Demon Slayer - Il treno Mugen (2020, il più alto incasso della storia del cinema in Giappone nonché il film giapponese più remunerativo di tutti i tempi), che collegava la prima alla seconda stagione della serie. Si sono inoltre visti in Italia Demon Slayer: Kimetsu no yaiba - Verso il villaggio dei forgiatori di katana e Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Verso L'Allenamento Dei Pilastri, compilation rispettivamente dell'ultimo episodio della seconda stagione col primo della seconda, e dell'ultimo episodio della terza stagione col primo della quarta. Il Castello dell'Infinito ha luogo dopo gli eventi della quarta stagione: i Pilastri e i membri della Squadra Ammazzademoni sono occupati in un allenamento di gruppo per prepararsi all’imminente battaglia finale contro i demoni, ma proprio Muzan tende loro una trappola per scagliarli nella fortezza dei demoni, appunto il Castello dell'Infinito.