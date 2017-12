Deadpool resterà vietato, parola di Bob Iger della Disney

All'indomani dell'acqusizione da parte del colosso Disney degli immensi archivi, diritti e proprietà dello Studio Fox, molti fan hanno comprensibilmente iniziato a preoccuparsi per la sorte dei loro beneamati personaggi. Ad esempio un eroe sboccato e violento come Deadpool sembra difficilmente compatibile con l'immagine rassicurante e per famiglie di quella che un tempo era nota solo come la Casa di Topolino.

Forse anche per rassicurare i fan, il chairman della Disney Bob Iger, parlando agli investitori, ha confermato che Deadpool 2 non vedrà in alcun modo alterato il personaggio, lasciando il film R-rated, ovvero vietato ai minori di 17 anni non accompagnati. "Fin tanto che il pubblico saprà cosa aspettarsi, credo che riusciremo a gestirlo al meglio".

Sullo strapotere della Disney sul mercato cinematografico americano, però, si sono levate anche voci davvero preoccupate, come quello del fumettista Mark Millar, che ieri su Twitter ha scritto, citando proprio Deadpool: "Bene per la Disney, male per la Fox, mentre si infiltra nella creatività un ulteriore livello di burocrazia. E male anche per i talent, visto che gli agenti avranno uno Studio in meno a contendersi i progetti. Non vedo nessun vantaggio in questo: belle scommesse come Deadpool non verranno mai fatte alla Disney".

Per quanto ci riguarda, diremmo che ormai è fatta ed è inutile fasciarsi la testa prima di averla rotta, anche se il futuro del cinema americano e degli amati cinecomic sarà d'ora in poi quasi monopolizzato da un unico Studio e la riduzione della concorrenza non è mai stimolante per chi deve proporre idee audaci e innovative.

Intanto, per consolarci, applaudiamo il nuovo teaser poster di Deadpool 2, che vede Wade Wilson e Cable, il personaggio di Josh Brolin, riproporre la loro blasfema versione della Creazione di Adamo di Michelangelo, che affresca parte della volta della Cappella Sistina. Solo che, a differenza del Creatore, Cable impugna una pistola mentre Deadpool, mollemente adagiato su un fantozziano pouf verde, mette con nonchalance il dito nella canna.