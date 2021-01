Deadpool 3 entra nell'universo Marvel, Ryan Reynolds: "Prima cosa, scovare chi ha ucciso la madre di Bambi"

News Cinema

Il boss della Marvel Kevin Feige ha confermato l'ingresso di Deadpool nel MCU. Ryan Reynolds commenta ironico sui social: "Per prima cosa, scoviamo il tizio che ha ucciso la madre di Bambi".

In un certo senso già lo sapevamo, ma sentirlo dire dalla voce del boss ne sigilla l'ufficialità.

Kevin Feige ha confermato che Deadpool 3 si farà e che non sarà soltanto marginalmente connesso al Marvel Cinematic Universe, ma ne farà parte. Dopo l'acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney, il personaggio di Deadpool, così come gli X-Men e i Fantastici 4, sono tornati nelle mani della Marvel.

Per quanto riguarda il mutante dal costume rosso e nero, ci si è sempre chiesto come sarebbe stato gestito dalla Disney vista la sua natura scurrile e irriverente. L'antieroe interpretato da Ryan Reynolds in Deadpool e Deadpool 2 negli USA è stato vietato ai minori di 17 anni non accompagnati per (come dice la censura americana) "violenza esplicita, linguaggio esplicito, riferimenti a sesso e droga".

Entrambi i film sono stati enormi successi al botteghino, molto semplicemente, perché sono estremamente divertenti e ironici e hanno portato qualcosa di nuovo al genere supereroistico, sempre concentrato su un target di pubblico dai 13 anni in su.

Ryan Reynolds non ha perso occasione di commentare la notizia come solo lui sa fare. E come solo lui può fare. E lo ha fatto diversamente su due social media. Su Instagram l'attore ha ricondiviso la notizia dell'ingresso di Deadpool nel MCU scrivendo:

Primo ordine del giorno: Scovare il tizio che ha ucciso la mamma di Bambi.

Come ben sappiamo, quando Bambi uscì al cinema nel 1942, introdusse una scioccante verità per gli spettatori bambini dell'epoca e di tutte le generazioni a seguire: un genitore può morire. La morte della mamma del cerbiatto è uno dei più significativi momenti della storia del cinema, nonché uno dei più traumatici per un film d'animazione. Reynolds, in pieno stile Deadpool, scavalca la Marvel e prende in giro direttamente la proprietaria Disney in modo surreale.

Su Twitter invece, l'attore ha ricondiviso la notizia orientando la sua battuta sul fatto che Deadpool 3 rimarrà vietato ai minori:

Rivelazione: Gli ho fatto vedere Spiderman 1 e 2 dicendo che erano Deadpool 1 e 2.

Più in basso potete vedere sia il post di Instagram sia quello di Twitter dell'attore.

Deadpool 3: quando uscirà il film con Ryan Reynolds

Per tornare a Kevin Feige, intervistato dal sito Collider, il boss della Marvel ha detto: Deadpool 3 "sarà vietato ai minori e in questo momento è in fase di scrittura, con la supervisione di Ryan. Le riprese non avverranno quest'anno. Ryan è un attore di successo molto impegnato. Ora abbiamo annunciato una serie di cose e ci stiamo occupando di quelle, ma è entusiasmante aver iniziato a lavorare su Deadpool che è un personaggio molto diverso del MCU, e Ryan è una forza della natura, ed è fantastico vederlo portare in vita quel personaggio". Cosa significa questo? Che le riprese inizieranno nel 2022, ergo Deadpool 3 non uscirà prima del 2023.