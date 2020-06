Dads: Will Smith e altri fantastici papà nel trailer del documentario di Bryce Dallas Howard

News Cinema

Il primo film da regista di Bryce Dallas Howard è un documentario sui padri che incrocia testimonianze di star a sei storie e a video virali, come si vede nel tenero trailer.

Bryce Dallas Howard non è solo un'attrice famosa che vedremo per esempio l'11 giugno 2021 in Jurassic World 3 o Jurassic World: Dominion. No, la rossa tutta lentiggini di Hollywood è anche una regista, proprio come suo padre Ron Howard. E proprio babbo Ron è uno dei protagonisti del suo esordio dietro alla macchina da presa, un documentario intitolato Dads che parla... di papà. Il film contiene alcuni video su padri alle prese con i figli che su Internet sono diventati virali e, soffermandosi su 6 papà, incrocia una varietà di storie e testimonianze, compresi interventi di genitori celebri come Will Smith, Judd Apatow e Jimmy Fallon.

Come già detto, il film dedica spazio a Ron Howard, intervistato insieme a Reed Howard (il fratello di Bryce), che spiega cosa significhi crescere con un padre tanto celebre. Dads debutterà negli Stati Uniti su Apple Tv il 19 giugno, due giorni prima del Father's Day (la festa del papà) e questo è il trailer che è appena stato diffuso.

Ecco la sinossi ufficiale di Dads di Bryce Dallas Howard:

Dads è un documentario sincero e spiritoso che celebra le gioie e le difficoltà dell'essere genitori nel mondo di oggi. Con protagonisti sei straordinari papà provenienti da ogni parte del mondo, il film è un'incursione veritiera nelle difficoltà e nelle tribolazioni dei genitori contemporanei attraverso interviste molto rappresentative, estratti di film amatoriali, video virali e testimonianze buffe e argute di alcune delle più divertenti star di Hollywood, tra cui Judd Apatow, Jimmy Fallon, Neil Patrick Harris, Ron Howard, Ken Jeong, Jimmy Kimmel, Hasan Minhaj, Conan O'Brien, Patton Oswalt, Will Smith. Realizzando il suo primo film da regista, Bryce Dallas Howard offre anche uno sguardo intimo sui padri della sua famiglia, includendo nel film interviste a suo nonno Rance, a suo padre Ron e a suo fratello Reed.