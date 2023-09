Crossroads, il film con Britney Spears al suo debutto da attrice torna al cinema: il trailer

News Cinema

Torna al cinema a ottobre per il lancio della autobiografia di Britney Spears, Crossoads, il film con cui la cantante ha debuttato nel cinema nel 2002. Per l'occasione ecco il nuovo trailer originale.

Nel 2002 arrivava al cinema il film Crossroads - Le strade della vita, diretto da Tamra Davis e scritto dalla regina delle serie tv Shonda Rhimes. Nel cast c'erano Zoe Saldana, il futuro capitano Kirk Anson Mount, Kim Cattrall, Justin Long, Dan Aykroyd e Britney Spears, al suo debutto cinematografico, che cantava anche nella colonna sonora. Quel film oggi pressoché dimenticato tornerà al cinema il 23 e il 25 ottobre, in uno speciale fan event, per accompagnare l'uscita dell'autobiografia della cantante dalla vita tormentata, intitolata "The Woman in Me", che uscirà il giorno successivo. Per l'occasione è stato realizzato un nuovo trailer.

Crossroads - Le strade della vita

All'epoca dell'uscita di Crossroads, la canzone “I’m Not a Girl, Not Yet a Woman”; divenne una hit e il film ebbe un buon successo al box office, mentre la critica lodò proprio l'interpretazione di Britney Spears nel ruolo di Lucy, Il film è essenzialmente un road movie che racconta il viaggio attraverso l'America di tre ragazze adolescenti della Georgia, amiche d'infanzia. Interessante è il fatto che si deve proprio a Britney Spears, che voleva fare il suo debutto nel cinema, l'idea della storia, poi sviluppata da Shonda Rhimes.