Costume Designers Guild Awards 2023: vincono Elvis ed Everything Everywhere All at Once

Sono stati assegnati a Los Angeles i Costume Designers Guild Awards 2023, che premiano i migliori costumisti. Fra i vincitori dell'edizione 2023 ci sono Everything Everywhere All at Once ed Elvis.

Nella stagione dei premi, che culminerà con la cerimonia degli Oscar 2023 il 12 marzo, non potevano mancare dei riconoscimenti destinati ai migliori costumisti dell'anno. Sono stati infatti assegnati i Costume Designers Guild Awards, i premi del sindacato dei costumisti USA. A trionfare sono stati film che si presentano con diverse candidature agli Academy Awards, primo fra tutti Everything Everywhere All at Once. I CDGA sono trofei che interessano sia i film, divisi per genere, che la televisione. Premi speciali sono andati ad Angela Bassett e Bette Midler.

Costume Designers Guild Film Awards 2023: i vincitori

Ecco l'elenco completo dei vincitori dei CDGA 2023 per il cinema:

Eccellenza in un film di fantascienza o fantasy

Everything Everywhere All at Once - Shirley Kurata

Eccellenza in un film contemporaneo

Glass Onion: Knives Out - Jenny Eagan

Eccellenza in un film storico

Elvis - Catherine Martin

Se Everything Everywhere All at Once ha 11 nomination agli Oscar 2023, Elvis ne vanta 8. Glass Onion - Knives Out, infine, ne ha solamente una: per la migliore sceneggiatura non originale.

La protesta dei costumisti

La cerimonia di consegna dei CDGA è stata anche un'occasione per tornare a parlare del problema che affligge questa fondamentale categoria di lavoratori dello spettacolo. Parliamo degli esigui guadagni che percepiscono rispetto agli altri artisti che prestano il loro talento al cinema. Il presidente del sindacato, tale Terry Gordon, ha ricordato ai presenti di utilizzare l'hashtag #NakedWithoutUs per esprimere il proprio sostegno ai costumisti. Da notare che Naked Without Us significa "nudi senza di noi" e sottolinea come, senza i costumi, non sarebbe possibile fare un film, che è una "macchina complessa" che ha bisogno di uno sforzo collettivo per funzionare.