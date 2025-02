Coralie Fargeat ha cominciato da Star Wars: ecco il corto casalingo realizzato dalla regista di The Substance a 17 anni

News Cinema

Non solo horror tra i film formativi della regista di The Substance Coralie Fargeat, che a 17 anni ha realizzato un cortometraggio stop motion e live action su... Star Wars. Eccolo.

Nel corso delle molte interviste che le sono state fatte, Coralie Fargeat, candidata all'Oscar con The Substance, ha parlato spesso dei suoi riferimenti nel mondo dell'horror, cosa peraltro evidente nei suoi film. Ma a 17 anni la regista aveva realizzato un cortometraggio in stop motion che oggi ha condiviso è il suo primo lavoro, un film di 14 minuti dedicato a Star Wars, di cui era e a quanto pare è ancora una grande fan. Oggi, appunto, lo possiamo vedere su YouTube e noi ve lo mostriamo qua sotto.

Coralie Fargeat sulla genesi del video casalingo

Il video è stato diffuso ieri sul canale YouTube di Letterboxd, accompagnato dalle seguenti parole scritte da Fargeat ha dichiarato: "30 anni fa, quando avevo 17 anni, ho fatto un piccolo film di Star Wars. Usando la videocamera di mio padre, ho animato i miei giocattoli un fotogramma alla volta in stop motion, ho travestito i miei amici da Ewoks e Stormtrooper e l'ho montato su un videoregistratore VHS (che all'epoca era il massimo!)". La regista lo definisce, giustamente, "un'impresa molto amatoriale", come avete avuto modo di vedere. Ma aggiunge "Tutto quello che amo del fare cinema c'era già dentro. Era il luogo in cui mi sentivo libera, appassionata e viva e capace di esprimermi. E' stato dopo aver fatto questo piccolo film che ho saputo che volevo fare la regista. Oggi che sono candidata come miglior regista, non posso fare a meno di ricordare questo piccolo film. Seguite i vostri sogni!", ha concluso Fargeat, con un augurio per gli appassionati che, partendo da piccoli esperimenti casalinghi come il suo, possano arrivare dove è giunta lei.