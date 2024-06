Consegnato il premio Hamilton Behind the Camera - Nastri d’Argento, tributo al talento creativo dietro la macchina da presa

News Cinema

Hamilton è partner dei Nastri d'Argento e riconosce il grande lavoro degli artisti dietro la macchina da presa assegnando il premio Hamilton Behind the Camera - Nastri d'Argento, andato quest'anno a Brando De Sica per il suo debutto alla regia con Mimì - Il principe delle tenebre.

Il cinema è uno dei mondi affascinanti del nostro tempo. Ci permette di viaggiare stando seduti, di vivere vite diverse dalle nostre, di provare emozioni che ci mettono in connessione con la nostra realtà. Ma il fascino che avvolge la settima arte va oltre lo schermo. Siamo sedotti inevitabilmente dal carisma di chi i film li realizza, dalle luci sui tappeti rossi, dai flash dei fotografi, dagli eventi cinematografici che celebrano i divi che adoriamo. Eppure, non è meno intrigante quell'altro mondo di cui sempre poco si conosce, il mondo dietro le quinte in cui centinaia di persone sudano sette camicie per assecondare la visione artistica di cui un'opera viene vestita. Dai registi ai produttori, dai direttori della fotografia agli scenografi, dai costumisti ai compositori, le responsabilità creative investono molte persone che devono trovare l'armonia necessaria per lavorare allo stesso progetto e perseguire l'obiettivo finale: far sognare gli spettatori.

Hamilton, marchio orologiero rinomato a livello mondiale, ne è ben consapevole da molto tempo. Il lavoro di questi eroi, di cui spesso non conosciamo il nome che lavorano dall'altra parte della macchina da presa, è celebrato dalla maison dal 2006, anno di nascita degli Hamilton Behind the Camera Awards, riconoscimenti che vogliono premiare il talento che si nasconde tra le immagini dei film. I candidati al premio sono selezionati per il loro prezioso contributo in film usciti durante l'anno o presentati ai maggiori festival cinematografici mondiali, quali Cannes, Toronto e Venezia e al Festival dell'American Film Institute. Negli Stati Uniti la consegna dei premi Hamilton è un appuntamento consolidato da anni e ha visto tra i vincitori personalità come Darren Aronofsky per Jackie, Paul Dano per Wildlife, la costumista Mary Zophres per AVE, CESARE!, il montatore Pietro Scalia, il direttore della Fotografia per Vita di Pi Claudio Miranda e il regista Pablo Larrain per Spencer, Luca Guadagnino e Ryan Johnson. A consegnare loro i riconoscimenti star come Harrison Ford, Patricia Arquette, Lenny Kravitz, Ewan McGregor, Javier Bardem e Kristen Stewart.

Il rapporto centenario tra Hamilton e il cinema

Bisogna andare molto lontano per trovare l'anno del matrimonio tra Hamilton e Hollywood. Era il 1932 quando l'orologio Hamilton Flintridge apparve in Shanghai Express con Marlene Dietrich, il primo di oltre 500 titoli della storia del cinema in cui i segnatempo dell'azienda hanno indelebilmente lasciato una traccia di sé diventando oggi iconici. Il film di guerra Le rane del mare del 1951 e Blue Hawaii del 1961 con Elvis Presley furono le successive produzioni con le quali l'azienda collaborò.

È indubbio che la presenza di un orologio Hamilton in un film, una serie o un videogame (pionieri anche in questo settore) conferisca autenticità e contribuisca a impreziosire il valore estetico dell'opera. Nell'arco di questi quasi cento anni di sodalizio, le case di produzione sono entrate in partnership con la maison per fregiarsi di diversi modelli da far indossare ad attori e attrici, calati nei panni dei loro personaggi. Il Boulton Quarz di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, il Ventura Quarz di Men in Black, il Khaki Field Auto di The Avengers, Il Khaki Field Murph di Interstellar e il Khaki Navy BeLOWZERO per The Martian sono solo alcuni dei orologi comparsi in tempi relativamente recenti.

Quando non si tratta di modelli già prodotti ed esistenti, i designer di Hamilton si mettono al lavoro per crearne di personalizzati secondo le richieste del regista, diventando loro stessi parte del team creativo della macchina cinema. In questa lista troviamo i modelli Khaki Navy BeLOWZERO creati per Tenet di Christopher Nolan e i Desert Watch di Dune Parte 2. E, giusto per ribadire di quali standard stiamo parlando, il primo orologio creato appositamente come oggetto di scena è visibile nel film di Stanley Kubrick del 1968 2001, Odissea nello Spazio, ancor oggi il miglior film di fantascienza mai realizzato.

La stessa Hamilton, per poter andare incontro anche a richieste di orologi storici adatti per l'epoca rappresentata in un film, si tiene in stretto contatto con un'ampia rete di appassionati e collezionisti Hamilton.

Per il film Oppenheimer, è grazie alle collezioni private che sono stati selezionati sei segnatempo vintage, adatti a essere contestualizzati negli anni Trenta e Quaranta.

Brando De Sica viene da una famiglia di artisti, essendo il figlio di Christian De Sica (e Silvia Verdone) nonché il nipote di Vittorio De Sica, e infatti è un artista talentuoso che ha una sua specificità e un suo personalissimo stile. Prima di diventare regista, Brando lavora come attore ritagliandosi piccoli ruoli, a partire dall’età di 10 anni, in una serie di commedie italiane, fra cui Anni 90 - Parte II, A spasso nel tempo, A spasso nel tempo - L’avventura continua e Paparazzi. Decide poi di seguire un’altra strada e si trasferisce a Los Angeles, dove frequenta la University of Southern California, School of Cinematic Arts, laureandosi in regia e ricevendo l'attestato da Clint Eastwood. Tornato in Italia, lavora come aiuto regista per Pupi Avati e Matteo Garrone. Dirige inoltre alcuni cortometraggi fra cui L’errore, che viene presentato al Festival di Cannes e vince un Nastro D’Argento. Nel 2023 esce il suo primo lungometraggio Mimì - Il principe delle tenebre, una favola dark o anche un horror romantico che vede protagonisti un pizzaiolo napoletano con i piedi deformi e una ragazza convinta di essere una discendente del Conte Dracula.

Il riconoscimento gli è stato consegnato da Andreas Albeck, brand manager Hamilton Italia. Nella motivazione l'apprezzamento per "Un tuffo nel miglior fantasy, presentato fuori concorso a Locarno e vincitore di una menzione speciale al Festival di Sitges per una commedia in cui una Napoli soprannaturale diventa teatro di leggende noir in un’atmosfera ricca di emozioni che svela il tocco di un esordio già maturo".



Per celebrare invece i dieci anni di collaborazione con i Nastri d'Argento, è Domenico Cuomo, protagonista di Mimì - Il principe delle tenebre a ricevere il Premio Speciale Decimo Anniversario, una prestigiosa targa che conferma la volontà del marchio di valorizzare e promuovere i migliori talenti del cinema italiano. L'attore di Mare Fuori, nato a Gragnano nel 2004, frequenta dal 2015 al 2020 il Centro Artistico Laborart. La sua carriera di attore professionista inizia quando gli viene affidata la parte di Cosimo nella Terza Stagione di Gomorra - La Serie. Lo troviamo anche ne L’amica Geniale nel ruolo di Antonio. Mare Fuori segna un momento di svolta per Cuomo, che nel frattempo ha recitato in Catch 22, miniserie con George Clooney, Kyle Chandler e Hugh Laurie. L’esordio al cinema risale al 2020 e il film è Alessandra - Un grande amore e niente più di Pasquale Falcone. Il 2021 è invece l’anno della fiction Un professore, con Alessandro Gassmann, dove l’attore è Mimmo Bruni. Voce narrante del documentario Mi chiamo Giancarlo Siani, Domenico Cuomo ha calcato le tavole del palcoscenico con il musical contro il bullismo Tredici e con Scugnizzi 2.0.

La foto di copertina è di Leonardo Puccini, le altre foto nell'articolo sono di Matteo Mignani.

