Compleanni da star: Pierce Brosnan e le 60 rose rosse alla moglie, doppie candeline per Michael Douglas e signora

Fra le coppie inossidabili di Hollywood ci sono Pierce Brosnan e Keely Shaye e Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones. Per il compleanno della moglie il primo ha fatto un gesto molto romantico, mentre gli ultimi due hanno festeggiato anche un amore inossidabile. Le prove sono su Instagram.

Chi l'ha detto che le star del firmamento cinematografico volano di fiore in fiore invece di mettere al centro del loro universo emotivo una persona a cui restare fedeli tutta la vita? Certo, molte coppie scoppiano e sui set nascono amori destinati a finire con la lavorazione di un film o di una serie, ma le eccezioni alla regola sono molteplici, come dimostrano Pierce Brosnan e Keely Shaye e Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones. Se oggi vi parliamo di loro è perché ci è dispiaciuto moltissimo apprendere che Hugh Jackman e la sua Debbie stanno divorziando.

Rose rosse per te: Pierce Brosnan e Keely Shaye

Cominciamo da Pierce Brosnan, che ha regalato alla sua signora Keely Shaye, per il suo sessantesimo compleanno, ben 60 rose rosse, e non roselline, ma fiori belli grossi. L’attore ha voluto condividere con il mondo intero la sua gioia e la sua devozione alla consorte e ha quindi postato su instagram una romantica foto insieme a lei. Ecco la caption:

Sessanta rose per la mia ragazza dagli occhi marroni per il suo sessantesimo compleanno. Sarò sempre felice di aver avuto la benedizione di vederti girare l'angolo una mattina presto a Cabo San Lucas.

I signori Brosnan hanno celebrato il loro ventiduesimo anniversario di matrimonio il 22 agosto. Per l'occasione è stata Keely a esprimere la propria gioia su Instagram, condividendo delle bellissime foto del matrimonio con l'ex ex James Bond.

Nati nello stesso giorno: Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones

Forse non tutti sanno che Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones sono nati lo stesso giorno (25 settembre) e da molto tempo festeggiano insieme il compleanno. In questo 2023 lui ha postato su Instagram una bellissima foto in bianco e nero nella quale abbraccia la moglie. "Ti auguro un anno straordinario" - ha scritto. "Ti auguro un felicissimo compleanno. Con tutto il mio amore, Michael".

Catherine Zeta Jones, invece, ha condiviso un video in bianco e nero con un montaggio di foto: Michael Douglas da bambino, Michael Douglas con papà Kirk, lei e Michael Douglas in teneri atteggiamenti, Dylan e Carys da piccoli. Ecco la didascalia:

È il compleanno di Michael! È il mio compleanno! Tanti auguri!

Michael Douglas e Catherine Zeta Jones si sono conosciuti nel 1998 al Festival di Deauville. Lui stava promuovendo Delitto perfetto e lei La maschera di Zorro. Lui ha subito chiesto al suo publicist di organizzare un incontro. "Ci siamo visti in un bar e mi sono comportato da perfetto gentiluomo" - ha raccontato anni fa in un'intervista, svelando di aver domandato, quello stesso giorno, alla Zeta-Jones: "Ti va di ritornare più tardi per il bicchierino della staffa?". Quando i due si sono rivisti, lui le ha detto: "Devi sapere che sarò il padre dei tuoi figli".

Dopo essersi ufficialmente fidanzati ad Aspen, in Colorado, l’anno seguente Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones si sono sposati nel 2000 al Plaza Hotel di New York, poco dopo la nascita di Dylan. Nel 2023, nel giorno di Pasqua, è nata Carys.