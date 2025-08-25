Coming Soon Service all'82ª Mostra del Cinema di Venezia: Villa il Nidiolo è pronta ad accogliere delegazioni e accreditati

News Cinema

Al Lido di Venezia, Coming Soon Service ha scelto anche quest'anno la Villa Il Nidiolo come quartier generale per offrire spazi allestiti e attrezzati a produttori e distributori presenti al Festival di Venezia con i propri film. Accoglienza, confort e prestigiosi partner vi aspettano.

Ritorna il luogo di riferimento per chi lavora nel settore dell'audiovisivo e sarà presente al Lido. Coming Soon Service trasforma la Villa il Nidiolo nel proprio quartier generale durante l'82ª Mostra del Cinema di Venezia, offrendo uno spazio polivalente situato alle spalle del Palazzo del Cinema, dove si svolge la manifestazione internazionale. Come ogni anno, la villa accoglierà delegazioni dei film selezionati, membri della stampa e professionisti del cinema in un’atmosfera informale, funzionale e attrezzata.

La Villa il Nidiolo, un edificio su tre piani con un ampio giardino situato alle spalle del Palazzo del Cinema, è diventata nel corso degli anni una location ambita. L'allestimento di Coming Soon Service offre un contesto di esclusività e riservatezza, un punto di ritrovo per gli accreditati.

Gli spazi all'aperto e indoor sono stati concepiti e organizzati per ospitare le innumerevoli attività stampa legate alla presentazione dei film. L'area verde, il bar e tensotensostrutture attrezzate, operativi dal 27 agosto al 6 settembre 2025, saranno pronti ad ospitare junket, conferenze stampa, round table, photocall, grazie ai diversi padiglioni che garantiscono silenzio e riservatezza anche in caso di eventi simultanei.

Inoltre, sulla base delle esperienze degli anni passati, il team di Coming Soon Service ha significativamente migliorato l'esperienza per gli ospiti, rinnovando le aree esterne per renderle più eleganti, confortevoli e funzionali.

Il progetto offre una dotazione tecnica completa: audio e video professionali, camerini e sale trucco, Wi‑Fi, sedute lounge, aree risporo e relax. Inoltre, un chiosco mette a disposizione gratuitamente bevande e caffè, con un servizio di catering disponibile su richiesta per soddisfare ogni necessità.

Non c'è orario di chiusura alla villa. Sono già state riservate alcune serate dalle società di produzione e distribuzione per festeggiare i propri film, per i quali Coming Soon Service allestirà i party a inviti che andranno avanti fino a notte fonda. Il calendario degli appuntamenti prevede anche l'evento BeGreat, società che promuove l’affermazione dei talenti sportivi più promettenti per eleggerli a testimonial d’eccellenza del valore e dei valori dello sport, e Look4ward - #BuildYourFuture, un incontro gratuito e riservato agli studenti delle scuole secondarie di II grado e delle università organizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

L'attività alla Villa il Nidiolo è realizzata grazie alla collaborazione tra Coming Soon Service e l'agenzia di pubbliche relazioni Golin e con il sostegno di sponsor dei seguenti partner:

Pepsi – icona globale del beverage

Birra dello Stretto – eccellenza birraia siciliana

Fun Food Italia – prodotti dolci e salati di qualità

Bonaventura Maschio – storica e raffinata distilleria italiana

Colle Regina – vini autentici che raccontano il territorio trevigiano

Helba – dry gin di carattere con i sapori dell'Isola d'Elba

Pablo Escobar Vodka – marchio internazionale che fonde stile e innovazione

Master Beauty University – accademia di riferimento per make-up artist e professionisti della bellezza

Acqua Orsini – purezza e leggerezza dalle sorgenti pugliesi

Orsini Soda – soft drink ricercati e perfetti per cocktail e degustazioni

Caffè Colorado – miscele raffinate e aromi inconfondibili della tradizione italiana

Recreate – marchio italiano specializzato in beachwear

Gipsy Inside – moda e accessori dal carattere originale e cosmopolita

Craft n Co. – community del settore ristorativo con focus sulla sostenibiltà

Borgo Dus – azienda agricola che unisce passione e biodiversità

CUS Venezia – storico centro universitario sportivo, promotore di sport e socialità

Venice Sportevents – organizzazione di eventi sportivi di rilievo internazionale

Sospiri Botaniche Veneziane – liquori e distillati che celebrano l’anima di Venezia

Del Brusco Tendocoperture – soluzioni strutturali di qualità per eventi di grande portata

Coming Soon Service conferma il proprio impegno a supportare produzioni, distributori, uffici stampa e operatori dell’audiovisivo, offrendo servizi strategici e un’ospitalità prestigiosa durante la Mostra del Cinema di Venezia.