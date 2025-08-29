Coming Soon Service a Venezia: prosegue l'attività alla Villa il Nidiolo con registi e interpreti dei film della Mostra

News Cinema

Al Lido di Venezia è presente Coming Soon Service che ha scelto anche quest'anno la Villa Il Nidiolo come quartier generale per offrire spazi allestiti a produttori e distributori presenti al festival con i propri film.

È il terzo giorno per la Mostra, e i social sono ormai un vociare collettivo intorno alle immagini del red carpet e sui film presentati. Giornalisti, critici e non che hanno l'accredito e seguono le proiezioni danno voce ai loro pensieri senza sosta. La grazia di Paolo Sorrentino, Bugonia di Yorgos Lanthimos e Jay Kelly di di Noah Baumbach sono i titoli più chiacchierati di questi primi giorni della 82ª Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, per cui hanno sfilato star come Toni Servillo e Anna Ferzetti, Emma Stone e Jesse Plemons, George Clooney e Adam Sandler.

Proseguono anche le attività di Coming Soon Service nel suo quartier generale alla Villa il Nidiolo. Qui, alle spalle del Palazzo del Cinema, l'edificio su tre piani e l'ampio giardino offrono esclusività e riservatezza agli addetti ai lavori. L'allestimento di Coming Soon Service è un punto di ritrovo agli accreditati, per lavoro o per una pausa, ma principalmente la sede scelta da molte case di produzione e distribuzione che in questi frenetici giorni al Lido devono presentare i propri film alla stampa.

Il rapimento di Arabella: Coming Soon Service allestisce il press junket del film

Presentato nella sezione Orizzonti del Festival, Il rapimento di Arabella è diretto da Carolina Cavalli e ha per protagonista Benedetta Porcaroli (ritratta nella foto in alto).

Il film racconta la storia di Holly, una giovane donna di ventotto anni che vive ai margini, intrappolata in un costante senso di inadeguatezza. È convinta di aver mancato il suo vero destino, di non essere mai diventata la persona che avrebbe dovuto essere. Un giorno però, tutto cambia quando incontra Arabella, una bambina di sette anni dall’aria misteriosa e dallo sguardo profondo. Arabella, decisa a scappare da casa e a nascondere la propria identità, accetta il gioco di Holly e si lascia convincere a diventare la bambina che lei era. Insieme, intraprendono un percorso sospeso tra realtà e immaginazione, dove Holly ritrova frammenti di sé perduti e inizia a credere che forse, attraverso quella strana amicizia, può ancora diventare qualcuno di speciale. Il rapimento di Arabella uscirà al cinema il 4 dicembre distribuito da PiperFilm, ma intanto l'attività stampa con i giornalisti ha avuto luogo al Lido proprio alla Villa il Nidiolo. Qui sotto l'intervista a Carolina Cavalli e Benedetta Porcaroli firmata da Mauro Donzelli, una delle tante della giornata per la regista e l'attrice.



Il Rapimento di Arabella: La nostra video intervista in anteprima a Benedetta Porcaroli e alla regista Carolina Cavalli, dal Festival di Venezia 2025 - HD

L'organizzazione alla Villa Il Nidiolo, però, è tale da riuscire a gestire più eventi contemporaneamente garantendo la giusta riservatezza alle diverse delegazioni. Anche le attività stampa di La salita di Massimiliano Gallo e La gioia di Nicolangelo Gelormini, entrambi selezionati per le Giornate degli Autori, e il film che ha aperto la sezioni Orizzonti, Mother di Teona Strugar Mitevska, sono gestite da Coming Soon Service.

Intanto la giornata di oggi venerdì 29 agosto prevede una serie di incontri con regista e cast di Agon. Scritto e diretto da Giulio Bertelli, ci catapulta nel cuore pulsante dei Giochi Olimpici di Ludoj 2024, seguendo tre atlete d’élite mentre si preparano a sfidare i propri limiti in tiro a segno, scherma e judo. Questo, però, non è solo sport: è politica, corpo, tecnologia e ideologia intrecciati in ogni gesto, in ogni scelta. Allo Spazio Coming Soon sarà presente il regista insieme alle protagoniste Yile Vianello, Alice Bellandi e Sofjia Zobina. Il film esce in sala questo weekend distribuito da MUBI.

