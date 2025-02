Come se non ci fosse un domani: il trailer del documentario sul movimento ambientalista Ultima Generazione

News Cinema

In uscita il 6 marzo, Come se non ci fosse un domani è il ritratto del movimento Ultima Generazione, che si batte per la salvaguardia del nostro pianeta. Oggi è arrivato il trailer.

Arriverà al cinema il 6 marzo Come se non ci fosse un domani, un documentario che racconta il movimento Ultima Generazione e le sue battaglie in difesa dell'ambiente. Presentato in anteprima alla diciannovesima Festa del Cinema di Roma, il film è distribuito da Mescalito Film in collaborazione con Maestro Distribution ed è diretto da Riccardo Cremona e Matteo Keffer, registi che hanno già affrontato temi sociali importanti e che per la prima volta si cimentano in un documentario per il grande schermo.

Come se non ci fosse un domani: la trama e il trailer

Prodotto da Ottavia Virzì, Come se non ci fosse un domani è una produzione Motorino Amaranto e GreenBoo Production con Maestro Distribution. Ecco la sinossi ufficiale:

Come se non ci fosse un domani racconta le azioni, le discussioni, i dubbi, le speranze del gruppo di attivisti climatici impegnati da anni in una campagna di disobbedienza civile non violenta, che ha attirato l'attenzione dei media e della politica tramite iniziative controverse come blocchi stradali e imbrattamenti di palazzi istituzionali e opere d'arte. Una narrazione onesta ed equilibrata ci racconta quello che succede dietro le quinte delle loro proteste attraverso il punto di vista e le storie personali di cinque protagonisti del movimento che si intrecciano con gli eventi della cronaca.

A proposito del film, Riccardo Cremona e Matteo Keffer hanno dichiarato:

Raccontare questa storia non è stato semplice. La crisi climatica non è un singolo evento o problema: è il contesto in cui ormai viviamo. Ma soprattutto non è stato facile - e non lo è tutt'ora - confrontarsi con l'istinto del tutto umano di sopprimere il pensiero doloroso dell'enormità delle sue conseguenze e della nostra responsabilità individuale e collettiva nel lasciare che accada. Allo stesso tempo, raccontare le storie di queste persone che hanno deciso di rischiare gravi conseguenze personali pur di lottare per il bene comune, ci ha regalato la possibilità di esplorare i pensieri e le emozioni di una generazione inascoltata che per la prima volta nella Storia non vede un letteralmente un futuro e che, nonostante questo, trova la forza di reagire giocandosi tutto su una piccola possibilità di cambiare il corso delle cose. Per noi parlare con loro e raccontare la loro visione del mondo è stato anche confrontarci con le nostre contraddizioni e mettere in discussione i nostri pregiudizi e la nostra indifferenza. In fondo, ci pongono una domanda tanto semplice quanto profonda: cosa conta davvero per me? La risposta a questa domanda è il cuore di questa storia.

Di Come se non ci fosse un domani è stato appena diffuso il trailer, che ci mostra lo sforzo di un movimento che si definisce a ragione l'ultima generazione in grado di impedire la catastrofe ambientale, assicurando al nostro pianeta, e quindi all'umanità, un domani.