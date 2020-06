Colin Trevorrow dai dinosauri di Jurassic World al continente scomparso di Atlantide

News Cinema

Si intitola Atlantis il prossimo film che sarà diretto dal regista di due film della serie Jurassic World, Colin Trevorrow, e avrà a che fare proprio con la mitica città perduta, che nella sua versione diventa un continente.

Mentre si prepara a riprendere la produzione di Jurassic World 3: Dominion, interrotta come tutte dalla pandemia, Colin Trevorrow ha già firmato il contratto con la Universal per produrre e dirigere un altro ambizioso progetto, il thriller Atlantis, incentrato sulla leggendaria città perduta di Atlantide che da sempre affascina il cinema e la letteratura.

Il soggetto del film è dello stesso Trevorrow insieme a Matt Charman mentre la sceneggiatura sarà di Dante Harper, autore dei copioni di Edge of Tomorrow e Alien: Covenant.

A differenza di quello che abbiamo visto o letto altrove, però, l'Atlantide in cui si svolgerà la storia è un continente perduto nell'Oceano Indiano tra Africa, India e Oceania, ed è una civiltà multiculturale e multietnica con una tecnologia molto avanzata.

L'idea risale al 2018 ma fino ad ora non era stata diffusa per dar tempo ai collaboratori di Trevorrow, sotto la guida dello scenografo Kevin Jenkins, di fare le necessarie ricerche e costruire il mondo in cui si ambienterà la storia.